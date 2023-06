Slovensko má nakúpiť 152 kusov bojových obrnených vozidiel zo Švédska

28.5.2022 (Webnoviny.sk) - Slovensko by malo obstarať 152 kusov švédskych vozidiel CV9030 a CV9035 od výrobcu BAE Hägglunds AB. Odporučila to komisia Ministerstva obrany SR (MO SR), ktorá hodnotila ponuky na obstarávanie pásových bojových obrnených vozidiel (PBOV) a pásových obrnených vozidiel (POV).

Do súťaže sa hlásilo Maďarsko s vozidlom LYNX od spoločnosti Rheinmetall Landsysteme Gmbh, Švédsko s vozidlom CV-90 od spoločnosti BAE Systems Hägglunds AB, Španielsko s vozidlom ASCOD od spoločnosti GDELS Santa Barbara Sistemas a Poľsko s vozidlom BORSUK od spoločnosti PGZ. Potrebné parametre spĺňali ponuky Maďarska, Španielska a Švédska.

Nové technologické riešenia

Švédske vozidlo spĺňa všetky požadované technické parametre vrátane tých, ktoré boli stanovené ako kľúčové z hľadiska použitia pre potreby Ozbrojené sily SR (OS SR).

„Výhodou týchto vozidiel je aj fakt, že väčšina súčasných užívateľov a zároveň členov klubu CV90 neustále zlepšuje a vyvíja nové technologické riešenia subsystémov,“ skonštatovala štúdia uskutočniteľnosti, ktorú zverejnili na stránke ministerstva obrany.

Bodové hodnotenie

Ponuka švédskej strany s 30 milimetrovým (mm) kanónom bola zároveň vyhodnotená na prvom mieste v bodovom hodnotení všetkých jednotlivých častí. Variantné riešenie s 35 mm kanónom sa v celkovom bodovom hodnotení umiestnilo s veľmi malým rozdielom na druhom mieste.





„Príčinou rozdielu v bodovom hodnotení je vyššia cena kanóna 35 mm, čo vplýva na výsledky porovnania finančnej skupiny a skupiny zapojenia slovenského obranného priemyslu, nakoľko výroba tohto kanóna je mimo územia SR,“ vysvetlil rezort v správe.





Navyše podľa komisie je z dlhodobého hľadiska prevádzka vozidla s 35 mm kanónom ekonomickejšia v kontexte celkovej ceny za síce drahšiu muníciu a rádovo nižšej potreby výmen hlavní počas životného cyklu.

Požadované parametre

Ponuka Španielskeho kráľovstva s vozidlom ASCOD rovnako spĺňa všetky požadované parametre OS SR. Cena prijatej ponuky sa pri započítaní nákladov na životný cyklus umiestnila medzi dvoma variantnými ponukami Švédskeho kráľovstva a na treťom mieste pri porovnaní cien bez životného cyklu.





Vplyv na umiestnenie mali nižšie bodové hodnotenia v technickej oblasti, oblasti logistiky a najnižší podiel vypočítaného podielu zapojenia slovenského obranného priemyslu.

Najlepšia logistická ponuka

Požadované parametre OS SR spĺňa aj vozidlo LYNX odporúčané vládou Maďarskej republiky. V oblasti logistiky bola táto ponuka vyhodnotená ako najlepšia.

Z ekonomického hľadiska však predstavovala maďarská ponuka najmenej výhodnú voľbu. V porovnaní s ostatnými ponukami celkovú hodnotenú cenu ponuky ovplyvnil najmä najvyšší predpoklad nákladov na životný cyklus.

Celkové predpokladané náklady na obstaranie švédskych bojových obrnených vozidiel a pásových obrnených vozidiel je v prípade 30 mm kanóna 1 669 000 000 eur s DPH a 1 689 000 000 eur s DPH v prípade 35 mm kanóna. Španielske PBOV a POV by vyšli Slovensko na 1 725 000 000 eur s DPH a maďarské na 1 854 000 000 eur s DPH.

