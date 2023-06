Slovensko má medzinárodne nadpriemerný počet policajtov, dôvera v políciu je však nízka

25.10.2020 (Webnoviny.sk) - Slovensko má na 100 000 obyvateľov viac policajtov ako krajiny V3 (ČR, Maďarsko, Poľsko), konkrétne o 14 % a tiež viac ako EÚ15 (staré členské štáty Európskej únie), konkrétne o 21 %. Konštatuje to vládou schválený Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2021 až 2023.

Vyššie výdavky oproti krajinám V3

"V slovenskom policajnom zbore pracuje takmer 22-tisíc príslušníkov. Medzinárodne nadpriemerný počet príslušníkov policajného zboru zvyšuje výdavky spojené s jeho činnosťou, oproti krajinám V3 sú vyššie o 10 %," konštatuje dokument.

Na druhej strane, napriek vyšším výdavkom je podľa dokumentu nedôvera v políciu najväčšia spomedzi krajín EÚ. "V rámci EÚ15 polícii nedôveruje v priemere 20 % obyvateľov, v rámci V3 je priemer 35 %. Na Slovensku nedôveruje polícii až 55 % obyvateľov," uvádza sa v materiáli.

Problematický je podľa dokumentu aj vývoj nedôvery v políciu, ktorá, na rozdiel od krajín V3, na Slovensku neklesá. "V krajinách V3 je pozitívny vývoj zjavný, v Českej republike klesla nedôvera o 15 percentuálnych bodov od roku 2014," konštatuje dokument.

Na globálne pomery bezpečná krajina





Materiál ďalej uvádza, že Slovensko je na globálne pomery bezpečnou krajinou, pričom v rokoch 2014 až 2018 malo na 100-tisíc obyvateľov v priemere 1,2 vraždy. "Je však v horšej polovici krajín EÚ28 (celá únia), má viac vrážd oproti priemeru V3 (0,8), ako aj priemeru EÚ15 (1,0)," uvádza sa v materiáli s tým, že údaje o vraždách sú bežným ukazovateľom medzinárodného hodnotenia zločinnosti, keďže sú ľahšie identifikovateľné oproti iným zločinom (napríklad domáce násilie) a podobne definované v rôznych právnych systémoch. Dokument tiež konštatuje, že objasnenosť trestných činov v SR stúpa, medzinárodné porovnanie komplikuje rôzna metodika.





Slovensko podľa dokumentu dosahuje porovnateľné výsledky ako V3 susedia aj v inom, subjektívnom ukazovateli bezpečnosti, konkrétne pocite bezpečia pri večernej chôdzi domov. "Na Slovensku sa cíti večer bezpečne 64 %, čo je o iba o 1 percentuálny bod menej ako v susedných krajinách V3, stále však o 10 percentuálnych bodov menej ako v krajinách EÚ15. Trend je však pozitívny a spolu so znižujúcou sa mierou vrážd to signalizuje zlepšujúcu sa situáciu objektívnej aj subjektívnej osobnej bezpečnosti," dodal materiál.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Piatok 23. jún 2023

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Piatok 23. jún 2023

Baran 21.3. - 20.4.

Úlohy sa stanú pre vás neprehľadné. Zapríčiníte si to však len vy, lebo naďalej otáľate s riešením. Popoludní sa konečne pozriete na nejaký problém s odstupom.

Býk 21.4. - 21.5.

Dnešné úspechy, aj keď drobné, vám zvýšia sebadôveru, ktorú tak potrebujete. Konečne sa vám podarí zbaviť pochybností, či postupujete správne. Nechajte sa riadiť intuíciou.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Napriek menším nedorozumeniam i stresom dokážete nemožné. Stačí, aby ste sa len trochu ovládali. Informácie, ktoré získate, sa vám podarí výhodne využiť.

Rak 22.6. - 22.7.

Vaše činy súvisiace so vzťahmi budú mimoriadne úspešné. V zamestnaní sa vám núka vynikajúca ponuka. Mali by ste sa do nej pustiť z plných síl.





Všetky Horoskopy pre Piatok 23. jún 2023













Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?