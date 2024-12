Slovensko má inovačný potenciál, Slovak.AI žiada novú vládu o podporu výskumu umelej inteligencie

6.3.2020 (Webnoviny.sk) - Zakladajúci členovia Slovenského centra pre výskum umelej inteligencie - Slovak.AI vyzývajú vznikajúcu vládu na podporu výskumu a vývoja umelej inteligencie a na nevyhnutné reformy a opatrenia, aby sa Slovensko stalo plnohodnotným partnerom v medzinárodnej infraštruktúre centier excelencie. Slovensko totiž podľa platformy potrebuje podporu inovácií z najvyššej úrovne.

Centrum Slovak.AI zároveň v piatok predstavilo víziu, ako dostať Slovensko na mapu Európy v umelej inteligencii a tiež praktický manuál pre firmy, ako zavádzať umelú inteligenciu.

Chýba politický záväzok

„Investori vnímajú Slovensko ako krajinu s inovačným potenciálom, kde je možné zostaviť kvalitné pracovné a výskumné tímy. Avšak zo strany štátnych orgánov im chýba jasný politický záväzok, že Slovensko má záujem a ambíciu chopiť sa príležitosti stať sa v oblasti umelej inteligencie strategickejším hráčom v regióne strednej a východnej Európy,“ uviedol prezident Americkej obchodnej komory na Slovensku a člen správnej rady Slovak.AI Gabriel Galgóci.

Európska komisia v rámci výzvy na podporu sietí centier excelencie plánuje preinvestovať 50 mil. eur z prostriedkov rámcového programu Horizont 2020. Aby Slovensko bolo úspešné, musí podľa platformy najprv posilniť excelenciu na národnej úrovni vybudovaním inštitútu pre umelú inteligenciu. „Potrebujeme vytvoriť fungujúci a rešpektovaný inštitút, ktorý by cez kvalitný výskum a najmodernejšie technológie realizované prepojením organizácií a výskumných tímov prinášal ľuďom na Slovensku potrebné inovácie v zdravotníctve, školstve, doprave, verejnej správe, priemysle a v ďalších oblastiach nevyhnutných na posilňovanie konkurencieschopnosti Slovenska,“ vysvetlila predsedníčka správnej rady Slovak.AI Mária Bieliková.

Nedostatočný systém vzdelávania

Zástupcovia Slovak.AI upozornili aj na nedostatočný systém vzdelávania, ktorý potrebuje zásadnú reformu, pretože neprodukuje dostatok kvalitných pracovníkov pre potreby tvorby inovácií a nasadzovania umelej inteligencie. Slovensko musí podľa nich taktiež zintenzívniť nasadzovanie umelej inteligencie vo firmách. Práve v tejto sfére by mal pomôcť praktický manuál. “Každá firma je špecifická, rovnako aj nasadzovanie umelej inteligencie bude v každom prípade iné. Manuál predstavuje súhrn princípov, ktoré platia pre rozličné oblasti, kde môže byť umelá inteligencia prínosom. Opisuje technológie, ktoré sú na Slovensku v tejto chvíli k dispozícii a firmy ich môžu hneď pretaviť do konkurenčnej výhody,” priblížil prezident IT Asociácie Slovenska Emil Fitoš.

Slovenské centrum pre výskum umelej inteligencie – Slovak.AI vzniklo v roku 2019 ako platforma pre excelenciu v umelej inteligencii prepájajúca študentov, výskumníkov, podnikateľov, učiteľov, či investorov. Ide o neutrálnu, nezávislú a neziskovú platformu, ktorej ambíciou je rozvíjať excelenciu a spájať expertov a záujemcov o umelú inteligenciu. Jej zakladajúcimi členmi sú Slovenská technická univerzita v Bratislave, Americká obchodná komora na Slovensku a IT Asociácia Slovenska.

