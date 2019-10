Slovensko má ďalšiu miestenku na OH 2020 v Tokiu, gymnastka Mokošová milo prekvapila

6.10.2019 (Webnoviny.sk) - Slovensko má ďalšiu olympijskú miestenku pre OH 2020 v japonskom Tokiu. Vybojovala ju športová gymnastka Barbora Mokošová na majstrovstvách sveta v nemeckom Stuttgarte. V kvalifikácii viacboja nazbierala 49,732 bodu a obsadila 63. priečku.

V redukovanom poradí sa však dostala do elitnej dvadsiatky s miestenkou do Tokia. Do tohto poradia sa nerátali pretekárky z krajín, ktoré sa na OH 2020 dostali cez súťaže tímov.

Pred šampionátom mala zdravotné problémy

Dvadsaťdvaročná Bratislavčanka Barbora Mokošová už štartovala na OH 2016 v brazílskom Riu de Janeiro. Do Tokia sa prebojovala napriek tomu, že pred svetovým šampionátom v Nemecku mala zdravotné problémy.

"Pár dní pred majstrovstvami si poranila ľavú nohu. Za normálnych okolností by noha šla na pár týždňov do sadry, ale lekári a fyzioterapeuti urobili maximum. Hrozilo pretrhnutie, no štart sme riskli," vysvetlil pre agentúru SITA Mokošovej tréner Martin Zvalo.

Veľmi milé prekvapenie

K výkonu svojej zverenky v Stuttgarte poznamenal: "Barča je veľká bojovníčka. Vedela, že ďalšia možnosť kvalifikovať sa na OH bude ťažká. V Stuttgarte veľmi zabojovala a v zdravotnom stave, v akom bola, urobila maximum. Prostné odskákala dobre, na preskoku skočila jeden z najlepších skokov, aké kedy skočila, bradlá odcvičila veľmi dobre. Kladina, posledné náradie, kde sa rozhodovalo o všetkom, urobila na jej psychike veľa. Začiatok bol dobrý, no čím sa viac blížila k záveru zostavy, cvičenie bolo viac a viac stiahnuté. Nespadla, no kladinu vie určite lepšiu," povedal Zvalo. K Mokošovej zisku 49,732 bodu dodal: "Na stav, v akom bola, to je veľmi milé prekvapenie." Na MS v Nemecku štartovala aj Chiara Bunce, ktorá dosiahla 47,232 bodu a klasifikovali ju na 109. priečke.

Športová gymnastika je ďalšie odvetvie, v ktorom má Slovensko istotu olympijskej miestenky. Už skôr si ich vybojovali reprezentanti v športovej streľbe, rýchlostnej kanoistike a vodnom slalome.





