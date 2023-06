Slovensko je skokanom roka vo výrobe alkoholického piva v Európskej únii

Slovensko zaznamenalo vlani v porovnaní s rokom 2019 najväčší nárast výroby alkoholického piva v celej EÚ. Medziročne sa jeho produkcia v SR, napriek pandémii koronavírusu, zvýšila až o 25 %. Dosiahla viac ako 203 miliónov litrov. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnil štatistický úrad EÚ Eurostat.

Okrem toho členské štáty vyrobili aj 1,4 miliardy litrov piva, ktoré obsahovalo menej ako 0,5 % alkoholu alebo neobsahovalo žiadny alkohol.

Celková produkcia piva v EÚ predstavovala približne 74 litrov na obyvateľa.

V medziročnom porovnaní s rokom 2019 sa však výroba piva obsahujúceho alkohol v EÚ aj z dôvodu pandémie koronavírusu znížila o 8 %. Výroba nealkoholického piva zostala stabilná. Spomedzi členských štátov EÚ bolo vlani najväčším producentom alkoholického piva Nemecko so 7,5 miliardami litrov (24 % z celkovej produkcie EÚ).

Za ním nasledovalo Poľsko s 3,8 mld. vyrobených litrov (12 % z celkovej produkcie EÚ), Španielsko (3,3 mld. alebo 10 %), Holandsko (2,5 mld. alebo 8 %), Francúzsko (2,1 mld. alebo 7 %), Česko (1,8 mld. alebo 6 %) a Rumunsko (1,7 mld. alebo 5 %).

Najčítanejšia najnovšia správa

20.6.2023 (SITA.sk) - V Atlantickom oceáne sa stratila ponorka, ktorá bráva turistov k vraku Titanicu. Bostonská pobrežná stráž pre britského vysielateľa BBC uviedla, že pri pobreží kanadského Newfoundlandu sa v tejto súvislosti koná pátracia a záchranná operácia. Nie je jasné, koľko ľudí bolo v čase zmiznutia na palube.

Menšie ponorky príležitostne brávajú platiacich turistov a odborníkov k vraku svetoznámej lode, ktorá sa nachádza zhruba 3 800 metrov pod hladinou mora približne 600 kilometrov od pobrežia Newfoundlandu.

„Skúmame a mobilizujeme všetky možnosti, ako bezpečne priviesť posádku späť. Celé naše zameranie je na členov posádky v ponorke a ich rodiny. Pracujeme na bezpečnom návrate členov posádky,“ uviedla firma vo vyhlásení.

(1 EUR = 1,0922 USD)

Among the missing Titanic exploration submarine crew is billionaire Hamish Harding

Who flew to space on a Blue Origin rocket this time last year pic.twitter.com/ZtadprJYtz