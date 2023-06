Slovensko je na čele rebríčka úmrtnosti na onkologické ochorenia, v EÚ zaostáva na všetkých úrovniach starostlivosti

Slovensko je v Európskej únii dlhodobo na čele rebríčka úmrtnosti na onkologické ochorenia. Každoročne sa na Slovensku novo diagnostikuje 40-tisíc pacientov s rakovinou.

Podľa štatistík Európskej únie majú ľudia žijúci na Slovensku o 20 percent vyššiu pravdepodobnosť zomrieť na onkologickú diagnózu v porovnaní s priemerom EÚ.

Slovensko zaostáva za vyspelými krajinami EÚ prakticky na všetkých úrovniach starostlivosti o chorých na rakovinu – od prevencie, cez skríning až po liečbu.

Opatrenia sú nedostačujúce

Zástupcovia Európskej organizácie v boji proti rakovine a Medzinárodnej agentúry pre výskum rakoviny nepovažujú doposiaľ prijaté opatrenia v boji proti rakovine na Slovensku za dostatočné a vyzývajú na dôslednejšie plnenie európskeho programu zameraného na boj proti rakovine.

Európska komisia stanovila jasné a veľmi konkrétne ciele ktoré sa týkajú prevencie, diagnostiky a liečby onkologických ochorení a členským krajinám EÚ odporučila postupovať v súlade s Európskym plánom v boji rakovine. Slovensko v týchto programových prioritách zaostáva a nedarí sa mu napĺňať tieto záväzky v mnohých oblastiach.

Zadefinovanie efektívnej stratégie

Napriek tomu, že sa na Slovensku zaviedli niektoré onkologické skríningy, značná časť slovenskej verejnosti sa ich nezúčastňuje. Naďalej absentuje cielená osveta o prevencii a v mnohých oblastiach nie je správne nastavená cesta onkologického pacienta od diagnostiky až po liečbu.





Vďaka novele zákona o lieku majú síce pacienti s onkologickou diagnózou lepší prístup k inovatívnym terapiám, ale kvôli nedostatočným finančným zdrojom sú mnohé onkologiká dostupné iba na tzv. výnimku.

Prvýkrát sa na Slovensku spojili domáci aktéri z oblasti onkológie s medzinárodnými lídrami, vrátane zástupcov pacientskych organizácií, odbornej verejnosti či politických reprezentácií so zámerom zadefinovať efektívnu stratégiu pre Slovensko v boji proti rakovine.

Negatívny trend mortality

Cieľom je zastaviť negatívny trend mortality, zvýšiť záujem o prevenciu, zachytiť viac pacientov s rannom štádiu ochorenia a zlepšiť prístup k diagnostike a liečbe onkologických pacientov.

OnkoAliancia Slovensko v spolupráci so zahraničnými inštitúciami sú pripravení pomôcť novej vláde pri riešení problémov v onkológii na Slovensku. Ich ambíciou je vytvoriť platformu, ktorá bude spájať všetkých relevantných partnerov s cieľom dostať slovenskú onkológiu na európsku úroveň.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Richterová sa bojí o život. Kollár priznal, že ju vyfackal, ale má výhovorku (video)

21.6.2023 (SITA.sk) - Predseda Národnej rady SR a líder hnutia Sme rodina Boris Kollár vidí za trestným oznámením jeho bývalej partnerky Barbory Richterovej cielenú antikampaň proti hnutiu Sme rodina.

Uviedol to v utorok na tlačovej besede v presscentre NR SR. Richterová poslala list všetkým 150 poslancom parlamentu, v ktorom píše, že podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, pretože sa bojí o život, keďže ju sleduje nejaké auto.

Ide o politický boj?

Uviedla niekoľko štátnych poznávacích značiek s tým, že sa domnieva, že to je Slovenská informačná služba. Predseda parlamentu rezolútne odmietol, že by dal Richterovú sledovať.

„Ide len o politický boj ľudí, ktorí sú v pozadí nej a cez tento náš konflikt nás chcú zničiť. Pozrite sa, kto ju financuje, kto jej kúpil mercedes,“ vyhlásil Kollár. Na novinársku otázku, či je týmto človekom Zoroslav Kollár, odpovedal, že „je to dosť možné“.

Priznal, že Richterovú vyfackal

Matka Kollárových dvoch detí zároveň v liste poslancom opisuje incident z roku 2012, pri ktorom ju podľa jej slov Boris Kollár zbil do bezvedomia. K hádke medzi nimi došlo v Kollárovom dome v Miami na Floride v prítomnosti futbalistu Roberta Vitteka a jeho vtedajšej manželky Patrície Vittekovej.





Kollár priznal, že Richterovú vyfackal, čo bol podľa neho skrat po tom, ako hodila „cez celú obývačku“ ich syna Artura, ktorý bol v tom čase batoľa.





„Od taburetky sa odrazil do steny. Keby tam tá taburetka nebola, tak ho zabije,“ povedal Boris Kollár na tlačovej besede. Dodal, že najprv ratovali dieťa a keď videli, že žije, tak mal podľa svojich slov „zatemnenie“ a dal jej pár faciek.

Žiadne lekárske ošetrenie vraj nepotrebovala. Dodal, že to nikdy neurobil žiadnej žene, dnes sa za to hanbí, no zároveň nevie garantovať, že by to nespravil znova, ak by sa takáto situácia zopakovala. Na tlačovej besede vystúpila aj Patrícia Vitteková, ktorá Kollárovu verziu potvrdila.

Kollárove tvrdenia odmietla

Ako Kollár povedal, Richterová sa o ňom dlhodobo nelichotivo vyjadruje v statusoch na sociálnej sieti, pričom do toho zaťahuje aj hnutie Sme rodina.





„Zakaždým sa obráti na našich voličov, dehonestuje našu stranu. Ja sa pýtam, či je to boj o výšku výživného, keď dostáva na dve deti 3 000 eur, alebo očierňovanie a kampaň voči mne a hnutiu Sme rodina,“ skonštatoval.





„Nie som súčasťou žiadne politickej antikampane voči strane Sme rodina. Boris Kollár klame a veľmi ma mrzí, že k tomu klamstvu presvedčil aj Patríciu Vittekovú,“ vyhlásila.

Zoroslav Kollár s tým podľa jej vyjadrenia nemá nič spoločné. Zároveň odmietla tvrdenia, že syna hodila päť metrov, vraj ho iba nasilu vložila Kollárovi do rúk.