Slovensko chce zmenu, hovorí prezident Kiska a vo videu oznámil založenie novej strany

BRATISLAVA 3. apríla (WebNoviny.sk) - Prezident Andrej Kiska oznámil založenie novej strany. Slovensko chce zmenu.

Tieto voľby sme vyhrali, teraz musíme vyhrať parlamentné voľby, preto založím politickú stranu. Chcem spojiť slušných a ochotných ľudí a zmeniť našu krajinu k lepšiemu, hovorí vo zverejnenom videu.

Ako dodáva Kiska, keďže prezident musí byť nadstranícky, tak všetky ďalšie informácie prezradí až po skončení jeho mandátu. Víťazka druhého kola prezidentských volieb Zuzana Čaputová sa oficiálne stane prezidentkou Slovenskej republiky 15. júna.

Prieskum ukázal, akú podporu by mala Kiskova strana vo voľbách, ak by ju založil

Prezident Andrej Kiska sa vyjadril aj k exkluzívnemu prieskumu agentúry AKO pre televíziu TA3, ktorý zisťoval, aký majú ľudia názor na politickú budúcnosť Andreja Kisku.





Otázka znela: Ak by Andrej Kiska založil novú stranu, volili by ste ju v najbližších parlamentných voľbách? Z výsledkov vyplýva, že Kiskovu stranu by určite volilo deväť percent respondentov, pravdepodobne by jej dalo hlas 31 percent ľudí.





Pravdepodobne by ju nevolilo 19 percent oslovených a 36 percent respondentov by Kiskovu stranu určite nevolilo. „Cítim veľký záväzok - 40 percent ľudí si vie predstaviť moju ďalšiu angažovanosť v politike.

