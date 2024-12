Slovensko čaká podľa Klusa v roku 2024 supervolebný rok, pokorili sme rekord v najnižšej účasti v eurovoľbách

26.1.2022 (Webnoviny.sk) - Slovensko víta balík legislatívnych návrhov Európskej komisie venovaný ochrane integrity volieb, posilneniu demokratických systémov a transparentnosti politickej súťaže.

Je pripravené diskutovať o jednotlivých aktoch, no súčasne si uvedomuje, že v záujme skvalitnenia volebného systému ešte musí na národnej úrovni splniť viacero domácich úloh. Vyhlásil to štátny tajomník rezortu diplomacie Martin Klus v utorok 25. januára 2022 v Bruseli, po prvom tohtoročnom zasadnutí Rady pre všeobecné záležitosti.

Ako informoval komunikačný odbor ministerstva zahraničných vecí, ministri a štátni tajomníci pre európske záležitosti sa venovali legislatívnemu balíku Európskej komisie s názvom „Ochrana integrity volieb a podpora demokratickej účasti“, ktorý súvisí s Akčným plánom pre európsku demokraciu.

Slovensko čaká supervolebný rok

Klus uviedol, že Slovensko čaká ‚supervolebný‘ rok 2024, keď sa budú konať nielen parlamentné voľby, ale aj dvojkolové prezidentské voľby a voľby do Európskeho parlamentu. Pripomenul, že Slovensko už niekoľkokrát zlomilo rekord v najnižšej účasti v eurovoľbách spomedzi členských štátov EÚ.

„Aby sa rovnaký scenár neopakoval aj o dva roky, uvažujeme napríklad aj nad zlúčením druhého kola prezidentských volieb s voľbami do Európskeho parlamentu, ale aj s väčším zapojením zastupiteľských úradov SR v zahraničí do volieb, či so zjednodušením volieb poštou. Všetky tieto procesy však ovplyvnia aj snahy o európsku harmonizáciu volebných procesov,“ povedal.

Nové pravidlá pre politickú reklamu

Podľa Klusa Slovensko víta návrhy Európskej komisie smerujúce k posilneniu demokratických systémov, zefektívneniu volebných procesov a väčšej transparentnosti v politickej súťaži.

„Prihovárame sa aj za hľadanie riešenia v súvislosti s financovaním politických strán zo zahraničia, či novými pravidlami pre politickú reklamu, obzvlášť na sociálnych sieťach, kde v posledných rokoch deformujú politickú súťaž aj anonymní ‚diskutéri‘, takzvané internetové boty či trollovia, neraz riadení zo zahraničia,“ upozornil štátny tajomník.

Diskusie o pandémii a omikrone

Zástupcovia členských krajín EÚ diskutovali aj o výzvach spojených s pokračujúcou pandémiou ochorenia COVID-19, a to najmä v súvislosti so šírením variantu omikron.

„Zhodli sme sa, že podporujeme koordinované riešenia, medzi ktoré patrí aj uplatňovanie digitálnych COVID certifikátov EÚ, a to aj so zahrnutím takzvanej posilňovacej očkovacej dávky. Veľmi vážne sa zaoberáme aj tým, že niektorí naši občania čelia problémom s kompatibilitou očkovacích preukazov pri zaočkovaní v rôznych krajinách únie. Túto záležitosť možno vyriešiť primárne na národnej úrovni, a preto som požiadal členské krajiny o zdieľanie ich skúseností a osvedčených postupov. Tieto sme následne pripravení tlmočiť aj našim kolegom na rezorte zdravotníctva,“ vysvetlil Klus.

V súvislosti s predstavenými prioritami francúzskeho predsedníctva v Rade EÚ, ktoré Slovensko víta a podporuje, Klus osobitne upozornil na dôležitosť posilňovania ochrany novinárov.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Košice majú aj po Vianociach čo ponúknuť, návštevníci si stále môžu vychutnať dobroty na vianočných trhoch alebo si zakorčuľovať

28.12.2024 (SITA.sk) - Šalát, ryba a rezne zjedené, vianočné rozprávky pozreté a vy hľadáte, čo s načatým sviatočným časom? Metropola východu má aj po Vianociach čo ponúknuť, a to ako obyvateľom, tak aj návštevníkom. Vybrať si možno jazdu vyhliadkovým kolotočom, návštevu (po)vianočných trhov, ale medzi sviatočnými dňami ponúkajú Košice aj viacero možností športového vyžitia.

Košické oko

Na Námestí osloboditeľov, pri vstupe na Hlavnú ulicu víta príchodzích Košické oko. Po zotmení tento vysvietený vyhliadkový kolotoč, ktorý ponúka výhľad na mesto z výšky 33 metrov, nemožno prehliadnuť. Funguje od 12:00 do 22:00 denne. Za jazdu si zaplatíte šesť eur na osobu, za dieťa, ktoré meria menej než 120 centimetrov je suma štyri eurá.

Kolotoč sa s vami pri jazde otočí zhruba päť či šesťkrát a poskytne vám pri tom výhľad na vianočnú Hlavnú ulicu i na vzdialenejšie časti mesta. Rozhodne odporúčame teplo sa obliecť, sedadlá kolotoča sú studené a hore prefukuje.

Najmenšie deti sa môžu bezplatne povoziť na benátskom kolotoči povedľa Košického oka. Atrakcia by podľa informácií zverejnených mestom mala predbežne ostať na mieste do Troch kráľov (6. januára), následne sa prevádzkovateľ rozhodne, či zotrvá aj dlhšie.

Stánky z vianočných trhov

Keď vám po jazde na kolotoči vytrávi, prípadne dostanete chuť trochu sa zahriať, na Hlavnej ulici nájdete až do konca tohto roka stánky z vianočných trhov. Pochutnať si môžete na varenom víne, teplom čaji, či tradičných dobrotách ako langoše, zemiakové placky či klobása. Pri našej návšteve vianočných trhov sme sa pozreli aj na ceny týchto pochutín.

Víno stojí vo väčšine stánkov 1,50 eura za deciliter, respektíve tri eurá za dva deci. Najlacnejšie, ktoré sme našli, bolo o desať centov lacnejšie, teda jeden deciliter stál 1,40 eura. Priplatíte si za ríbezľové či jahodové víno. Langoš stojí okolo štyroch eur, ak naň ale chcete syr, kečup, alebo tatársku omáčku, treba si pripraviť zhruba euro navyše.

Pochutnať si môžete aj na pečenej klobáse či zemiakových plackách. Na trhy si rozhodne treba pripraviť aj dostatok hotovosti, nie všade totiž prijímajú platbu kartou. Popri maškrtení si tiež stále môžete vychutnať sviatočnú atmosféru košickej Hlavnej ulice, i pohľad na rozžiarený vianočný stromček.

Nonstop korčuľovanie

Ak budete chcieť spáliť nejaké kalórie z langošov a pečených klobás, metropola východu ponúka na prelome rokov aj viaceré možnosti športového vyžitia. Už túto sobotu, 28. decembra popoludní sa začne už tradičné 24-hodinové nonstop korčuľovanie.

V mestskej časti Košice-Juh, v športovo-zábavnom areáli na Alejovej 2 sa milovníci korčuľovania budú môcť vyšantiť až do nedele 29. decembra, do 16:00. Vstup na podujatie je bezplatný, korčuliarom k pohybu zahrajú aj viacerí dídžeji a podujatie svojím vystúpením zavŕši saxofonista Gapa.

Bezplatné vianočné korčuľovanie

Zakorčuľovať si možno aj v tréningovej hale Steel Arény. Bezplatné vianočné korčuľovanie pripravilo mesto v spolupráci s vedením Steel Arény. Posledný deň, kedy sa možno prísť korčuľovať je v pondelok 30. decembra medzi 14:00 a 17:00, cez víkend 28. a 29. decembra sa ale vianočné korčuľovanie nekoná.

Mesto tiež na prvý deň nového roka chystá Novoročnú korčuľovačku v Mestskom parku. V stredu 1. januára 2025 sa budú môcť záujemcovia zadarmo korčuľovať na klzisku v parku, a to medzi 13:00 a 21:00.

Klzisko v Mestskom parku

Klzisko v Mestskom parku môžu korčuliari využiť aj mimo tohto času. Vstup na ľadovú plochu, ktorú prevádzkuje mestský podnik Tepelné hospodárstvo (TEHO), je ale spoplatnený. Za 90 minút korčuľovania zaplatí dospelý tri eurá, v prípade dieťaťa do 140 cm je suma o euro nižšia. Na mieste si možno požičať aj korčule, za tri eurá, prípadne si ich môžete dať aj nabrúsiť za päť eur.

Klzisko je prístupné od 9:00, obvykle do 20:00. Využiť ho môžu aj amatérske partie hokejistov, tie zaplatia od sto do 120 eur, ak si ho prenajmú minimálne na tri hodiny, môžu trochu ušetriť. Rozpis prevádzkových hodín je dostupný na stránkach TEHO.

Košický trojkráľový beh

Sviatočné obdobie sa zavŕši na Troch kráľov, teda 6. januára 2025, jubilejným desiatym ročníkom Košického trojkráľového behu. Bežci si budú môcť zabehnúť centrom hlavnú, päť kilometrov dlhú trať, alebo sprievodný beh v dĺžke 1,1 kilometra.

Ten je určený najmä pre deti a mládež do 15 rokov, a tiež pre seniorov starších ako 60 rokov. Trasa povedie cez Hlavnú aj Alžbetinu ulicu, a tiež cez Mestský park. Na podujatie sa treba prihlásiť prostredníctvom formulára, ktorý možno nájsť napríklad na sociálnych sieťach mesta.