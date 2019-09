Slovensko by mohlo hrať kľúčovú rolu v celosvetovom rozšírení umelej inteligencie

BRATISLAVA 11. decembra 2018 (WBN/PR) - Spoločnosť Tachyum s dcérskymi spoločnosťami v americkom San Jose a v Bratislave, nedávno dosiahla zásadný míľnik vo vývoji prevratného čipu pre datacentrá- takzvaný Engineering Proof. Ten potvrdzuje, že prevratný čip je možné v praxi vyrobiť. Vo vývoji čipu teraz nasleduje ďalšia fáza – globálny výskum a vývoj softvéru – ktorý bude viesť slovenská pobočka Tachyum.

Prevratný čip je dielom úspešného hardvérového génia, Slováka Dr. Radoslava Daniláka, ktorý ním odpovedá na dve globálne výzvy:

Výkonnostné plató procesorov: Rast výkonu procesorov a ich rýchlosti v poslednom desaťročí stagnuje. Architektúra čipu Prodigy rieši túto slepú uličku vďaka využitiu základných fyzických limitov zariadenia, čím predbieha konkurenciu.

Vysoká spotreba dátových centier: Dátové centrá už dnes spotrebujú viac ako 2 % energie planéty, pričom ich spotreba sa zdvojnásobuje každých 5 rokov. Čip Prodigy na túto výzvu odpovedá 10-násobne nižšou spotrebou elektrickej energie a 4x nižšími celkovými náklady na obstaranie a prevádzku (TCO).

Slovenská pobočka Tachyum povedie vývoj nasledujúcej generácie AI riešení na báze čipu Prodigy

V tandeme s centrom pre hardvérový vývoj v Kalifornii bude slovenská pobočka Tachyum viesť softvérový vývoj čipu pre globálne trhy. Tachyum má potenciál vytvoriť na Slovensku ekonomický rast v miliardách dolárov v krátkom čase.Po spustení výroby v roku 2020 sa očakáva na Slovensku aj vznik datacentier a AI centier, založených na čipe Prodigy a prípadne aj server ODM’s (Original Design Manufacturers - napríklad Foxconn).

Štúdia EY potvrdzuje ekonomický potenciál projektu Tachyum

Nedávne štúdie opäť potvrdili súvislosť medzi výdavkami na výskum a vývoj v jednotlivých krajinách a ich dlhodobým hospodárskym rastom. Investícia štátu do R&D centier prináša so sebou nezanedbateľné ekonomické prínosy – špeciálne to platí pri projektoch zameraných na progresívne a inovatívne riešenia, pri ktorých je možno očakávať silný katalyzačný efekt. Zo štatistík z vyspelých krajín vyplýva, že za každé euro investované do výskumu a vývoja čipu Tachyum v bratislavskom výskumno-vývojovom centre vygeneruje ekosystém tri eurá pre ekonomiku.

Ekonomické ambície projektu potvrdila aj štúdia realizovateľnosti poradenskej spoločnosti EY. Vybudovanie Tachyum R&D centra na Slovensku je projekt so signifikantným potenciálom, ktorý môže spustiť synergie v obdobnom rozsahu ako v Estónsku, Fínsku, Taiwane či Spojených štátoch amerických. Štúdia v 28 krajinách Európskej únie v období rokov 2002 až 2012 ukazuje, že zvýšenie podielu výdavkov na výskum a vývoj na HDP o 1 % spôsobilo rast HDP o 2,2 %. Zvýšenie verejných výdavkov na výskum a vývoj o 1 % HDP má tiež pozitívny vplyv na export high-tech výrobkov a s päťročným oneskorením vedie k nárastu až o 14,4 %.

Tachyum môže byť zásadným rastovým impulzom pre ekonomiku Slovenska a EÚ

Forbes odhaduje, že o niekoľko desaťročí bude približne polovica HDP vyspelých krajín naviazaná na IT priemysel. Každý štát potrebuje už dnes diverzifikovať svoje ekonomické zameranie tak, aby vytvoril podmienky pre rozvoj technologických odvetví. Faktom však je, že EÚ vrátane Slovenska dnes zaostáva za USA a Čínou v IT inováciách. Čip Tachyum Prodigy spolu so slovenským výskumno-vývojovým centrom dokáže vytvoriť výpočtový výkon nasledujúcej generácie, ktorý umožní EÚ a Slovensku túto stratu dobehnúť - za predpokladu, že sa chopia tejto príležitosti.

Tachyum môže priniesť návrat talentov domov

Podľa Márie Bielikovej, dekanky Fakulty informácií a informačných technológií STU v Bratislave, pracuje dnes veľa talentovaných Slovákov z oblasti technológií v zahraničí. Príchod výskumno-vývojového centra Tachyum na Slovensko by mohol vyvolať opačný efekt – návrat talentov domov a prilákať špičkových expertov z celého sveta. "Osobne projektu Tachyum verím. Výskumné centrum tohto typu by nám pomohlo vytvoriť Centrum excelentnosti, okolo ktorého by vznikol silný ekosystém riešení, založených na umelej inteligencii. To by zásadne posunulo akademický sektor, zintenzívnilo technologický výskum a vývoj a prinieslo príležitosť pre šikovných ľudí."

Slovensko má potenciál pre vyspelý IT priemysel. Rozhodnú investície a špičkové technológie

Podľa člena predstavenstva a managing partnera investičnej a poradenskej spoločnosti IPM Adriana Vyčítala je už dnes na Slovensku mnoho príkladov firiem, ktoré tu robia technologický výskum a vývoj a posilňujú celý IT sektor. Aby sa z neho mohol vyvinúť podobne úspešný príbeh, aký poznáme z príchodu Volkswagenu a vybudovania kompletného automobilového priemyslu, sú potrebné investície do technologického ekosystému. "Slovensko má rozhodne potenciál, aby tu vznikol nový, silný technologický priemysel na svetovej úrovni.. Na to potrebujeme dostať sem špičkové technológie, ktoré zase pritiahnu tie najlepšie mozgy nielen z regiónu, ale aj zo sveta. Preto sme ako IPM vstúpili do Tachyum nakoľko sme presvedčení, že práve Tachyum môže byť tým impulzom, ktorý rozvinie inovačný ekosystém založený na umelej inteligencii na Slovensku a dokáže byť globálnym hráčom."

Kto je Dr. Radoslav Danilák

Kľúčovou postavou projektu je úspešný hardvérový architekt a vynálezca Dr. Radoslav Danilák, ktorý pôsobí v Silicon Valley viac ako 20 rokov a má na konte vyše 110 zaručených patentov a ďalších 100 patentov v procese v oblasti polovodičov, spracovania dát a procesorov. Pred spustením projektu Tachyum založil dve úspešné spoločnosti v oblasti čipov a počítačových úložísk, ktoré odkúpili veľké spoločnosti (LSI a HGST/Western Digital). Od roku 2016 investuje svoj talent do vývoja prevratného riešenia v podobe čipu Tachyum Prodigy.

Timeline projektu Tachyum 2016 Založenie Tachyum 2016 – 2017 Návrh architektúry čipu a modelovanie 4Q 2017 Potvrdenie technológie (Technology Proof) 4Q 2018 Potvrdenie funkčnosti (Engineering Proof) 1-4Q 2019 Vývoj softvéru pre čip 4Q 2019 Prototyp 4Q 2020 Spustenie výroby

