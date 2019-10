Slovensko by malo pomôcť Ukrajine, tvrdí Pellegrini a s Hrojsmanom odmietli projekt Nord Stream 2

BRATISLAVA 16. apríla (WebNoviny.sk) - Slovensko by malo podľa premiéra Petra Pellegriniho pomôcť s rekonštrukciou plynovej infraštruktúry na Ukrajine.

Rázne odmietli projekt plynovodu

„Ukrajina chce vytvoriť konzorcium, v rámci ktorého chce rekonštruovať plynovú infraštruktúru. Slovensko a slovenské národné spoločnosti chcú byť súčasťou tohto konzorcia a chcú sa spolupodieľať na rekonštrukcii plynovodu,“ povedal po stretnutí s ukrajinským predsedom vlády Volodymyrom Hrojsmanom slovenský premiér.

Podľa Pellegriniho, rekonštrukciou kritickej infraštruktúry by tak odpadol argument, prečo obísť Ukrajinu pri tranzite plynu. Obaja premiéri v tejto súvislosti rázne odmietli projekt plynovodu Nord Stream 2.

Tento plynovod pôjde z Ruska do Nemecka cez Baltské more. Slovensko aj Ukrajina by tak prišli o poplatky za tranzit plynu. Hrojsman Nord Stream 2 označil nielen za plynovod, ale za formu hybridnej vojny Ruska voči Európe.

Predsedovia vlád počas utorkovej návštevy Hrojsmana na Slovensku podpísali aj dve dohody o cezhraničnej spolupráci a využívaní vzdušného priestoru Slovenska. Pellegrini zároveň dôrazne podporil územnú celistvosť Ukrajiny, vrátane Krymu a Doneckej a Luhanskej oblasti.

Podpora pri reformách

Kyjev sa z úst premiéra Pellegriniho dočkal podpory aj pri reformách a integračných snahách. „Ako jedna z premiantských krajín Východného partnerstva ste dosiahli pokrok v transformačnom procese. Slovensko ako krajina, ktorá si týmto ťažkým obdobím prešla, vám radí nepoľavovať v týchto snahách, vytvárať dobré podnikateľské prostredie, bojovať proti korupcii a za zlepšenie právneho štátu,“ pokračoval šéf slovenskej vlády.

Ocenil pritom slovenských expertov, ktorí spolupracujú a pomáhajú Ukrajine. Poradcom ukrajinského premiéra je aj exminister financií Ivan Mikloš. Pellegrini vyjadril plnú podporu integračným snahám Ukrajiny. Čím lepšie na tom bude Ukrajina, tým lepšie na tom bude aj východ Slovenska, argumentoval.

Dobré vzťahy ocenil aj Hrojsman. Podľa neho je Pellegrini človek, ktorý nielen hovorí, ale aj robí. Ocenil pozíciu Slovenska pri tranzite plynu aj podpore územnej celistvosti krajiny. Pripomenul, že konflikt na východe Ukrajiny si vyžiadal 13-tisíc obetí, 30-tisíc zranených a množstvo ľudí, ktorí sa museli vysťahovať.

Agresorom je Rusko

„Hovorím to otvorene. Agresorom je Rusko. Agresor sa má zriecť svojich plánov, ktoré sa týkajú nielen Ukrajiny, ale celého civilizovaného sveta,“ povedal Hrojsman. Ukrajina sa podľa neho teší aj z narastajúcej ekonomickej výmeny, ktorá sa dostala na úroveň z roku 2013 a predstavuje takmer miliardu štyristo miliónov dolárov.

Premiéri podpísali aj dva dokumenty. Zmluvu o pohraničnom styku, ktorá rozširuje počet obcí, ktoré budú zaradené do zjednodušeného colného režimu. Takisto sa predbežne dohodli aj na tom, že lietadlá využívajúce letisko Užhorod budú môcť letieť cez vzdušný priestor Slovenska. Slovensku to ešte musí odobriť NATO.

