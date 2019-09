Slovensko bude vo svete reprezentovať unikátny projekt Zachráň včely

BRATISLAVA 14. decembra 2018 (WBN/PR) - o podiel z jedného milióna amerických dolárov.

Hoci sa môže na prvý pohľad zdať, že včelí úľ a technologické inovácie nejdú dokopy, opak je pravdou. Technológie totiž pomáhajú včelárom jednoduchšie žiť, ľahšie pracovať so včelami a ukazujú, ako byť ekologickejší. Okrem informačnej hodnoty pre začínajúcich aj existujúcich včelárov tak prispievajú aj k ochrane včiel, ktoré samé nie sú schopné prežiť. "Víťazstvo tohto projektu nám potvrdilo, že táto téma je nesmierne dôležitá. Vždy nás teší, keď medzi slovenskými podnikateľmi vidíme takú vášeň a odhodlanie pomáhať prírode. Pevne verím, že tento projekt zaujme aj v medzinárodnej konkurencií," prezradil brand manažér značky Chivas Regal Matúš Kollár.

Projekt je už odskúšaný aj v praxi. Sami jeho tvorcovia začali so včelárením, pretože sú toho názoru, že najlepšie môže pomôcť len ten, ktorý sa týmto veciam rozumie. "Aktuálne máme 300 včelích rodín, kde našu technológiu testujeme, vyvíjame a vyhodnocujeme," uviedol Michal Matúš, ktorý stojí na čele tímu.

Základom je srdce úľa

Základom celého projektu je malé elektronické zariadenie, ktoré nazývajú srdce úľa. Umiestni sa do vnútra, no má aj vonkajšiu jednotku - váhu. Pre včelárov má táto technológia obrovský prínos. "Dáva mu informácie o tom, že treba vytočiť med, že sa mu idú vyrojiť včely, že tam nemá včeliu matku, alebo že v úle sa nachádza votrelec. Včelár dostáva informácie do mobilnej aplikácie a čoskoro budeme mať aj webové rozhranie pre PC," vysvetľuje Matúš. Toto zariadenie si včelári môžu zakúpiť aj , kde okrem neho nájdu aj širokú ponuku včelích produktov, úľov alebo si môžu adoptovať včelie rodiny.

Srdce úľa však nepomáha len ľuďom, ale aj samotným včielkam. Tým totiž neprospieva, keď ich stále niekto ruší kontrolou a včelárovi navyše šetrí čas. "Priemerný včelár musí počas sezóny investovať do kontroly úľov zhruba 180 hodín. Naším zariadením to je len 36 hodín, čiže 5-násobne menej. Zároveň vyvíjame technológiu tak, aby sme pomohli včelárom produkovať viac ekologicky a prínosom je celková popularizácia témy, lebo bez včiel neprežijeme," dodáva Matúš s tým, že popularizáciou tejto témy bude včiel oveľa viac.

Výhru v slovenskom kole Chivas VENTURE berú s pokorou, no najmä ich teší, že sa im takto podarilo rozšíriť povedomie o včelárstve. "Znamená to pre nás veľa. Potvrdilo sa, že o včely je aj biznisový záujem a téma je dôležitá nie len pre odbornú verejnosť. Utvrdilo nás to v tom, aby sme pokračovali ďalej," vraví s radosťou Matúš.

