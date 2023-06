Slovensko bude v cestnej cyklistike zastupovať na majstrovstvách sveta v Glasgowe asi len Peter Sagan

21.6.2023 (SITA.sk) - Jednu jedinú miestenku získalo Slovensko pred tohtoročné majstrovstvá sveta v cyklistike v škótskom Glasgowe v kategórii muži-elite na ceste.

Keďže v rebríčku krajín patrila k 20. júna až 32. priečka, na svetovom šampionáte môže nasadiť iba jedného pretekára.

Šanca na druhú miestenku žije

V kategórii jazdcov do 23 rokov má Slovensko právo pustiť na štart piatich pretekárov a medzi juniormi troch. Upozornil na to špecializovaný web cycling-info.sk, podľa ktorého v časovkách môžu Slováci postaviť po dvoch jazdcov.

"Slovensko napriek tomu ešte má šancu zabojovať o druhú miestenku, ak krajiny nevyužijú svoje právo štartu. Vlani získalo toto právo až šesť krajín za Top 30," upozornil spomenutý portál.

Očakáva sa, že jediné slovenské miesto obsadí trojnásobný svetový šampión Peter Sagan, pre ktorého je aktuálna sezóna rozlúčkou s profipelotónom.

Prvé spoločné majstrovstvá sveta

Prvých desať krajín z rebríčka Medzinárodnej cyklistickej únie (UCI) môže v súťaži mužov-elite nasadiť po ôsmich jazdcov, druhá desiatka po šiestich a tretia po štyroch. Krajiny od 30. do 50. pozíciu majú právo iba na jedného pretekára.

Chýbať nebude ani dráhová a cestná paracyklistika, cyklotrial či cyklilstika BMX. Takýto spoločný šampionát sa odteraz bude konať raz za štyri roky, vždy vložený medzi dve olympiády.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Nad Slovenskom hrozila zrážka dvoch lietadiel, tvrdí Hlas a žiada hlavu šéfa Letových prevádzkových služieb

Nad Slovenskom podľa strany Hlas – sociálna demokracia hrozila zrážka dvoch lietadiel.

Strana vyzýva ministra dopravy a výstavby Pavla Lančariča, aby okamžite začal konať a odvolal generálneho riaditeľa štátneho podniku Letových prevádzkových služieb Martina Kabáta. Informovala o tom hovorkyňa strany Patrícia Macíková.

„Po kauze zlatých padákov pre manažment podniku, na ktorý upozornil Hlas – sociálna demokracia sa ukázalo ďalšie vážne pochybenie šéfa podniku Martina Kabáta. Nad východným Slovenskom sa v našom vzdušnom priestore začiatkom mája takmer zrazili dve dopravné lietadlá. Podľa letových dispečerov ide o dôsledok zlých manažérskych rozhodnutí v štátnom podniku Letové prevádzkové služby,“ uviedol predstaviteľ Hlasu Samuel Migaľ.

Takto to podľa Migaľa vyzerá, ak sú do štátnych podnikov nominovaní ľudia čisto na základe politickej príslušnosti a nie na základe odbornosti.





„Je čas to po voľbách to zmeniť a odbornosť a profesionalita musia byť základným kritériom pre takéto nominácie. Navyše incident hroziaci veľkou medzinárodnou blamážou kompetentní tajili. Je to škandál a očakávam, že minister dopravy Lančarič sa s prípadom oboznámi a bude rezolútne konať,“ dodal Migaľ.