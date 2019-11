Slovensko bude mať zastúpenie v NBA, Rančík mieri do realizačného tímu Chicaga Bulls

BRATISLAVA 26. júla (WebNoviny.sk) - Slovensko bude mať po vyše dvoch dekádach zastúpenie v najkvalitnejšej basketbalovej lige sveta NBA. Nie však v pozícii hráča (tým jediným zostáva zatiaľ Richard Petruška - šampión NBA 1994 s Houstonom Rockets), ale v trénerskom štábe jedného z najslávnejších klubov.

Príležitosť, ktorá sa neodmieta

Chicago Bulls si totiž vybrali Martina Rančíka (40) na jeden z asistentských postov, oficiálne nazvaný "basketball operations assistant", čiže asistent basketbalových operácií. Informuje o tom internetový portál .

"O náplni mojej práce sa budeme podrobne rozprávať hneď po mojom príchode. Viem ale, že to bude strihanie filmov, príprava skautingov, podieľanie sa na individuálnych aj tímových tréningoch a všetko okolo toho. Na tejto pozícii sme dvaja. Viem, že s tímom vycestujem aj na niektoré ´tripy´ po palubovkách súperov,“ spomenul niektoré detaily svojej novej práce Martin Rančík na interistickom webe.

Podľa Rančíka tréner Fred Hoiberg ho chce využiť aj ako tzv. sparingpartnera pre niektorých svojich zverencov. "Je to príležitosť, ktorá sa neodmieta. Rok tomu dám, uvidím a potom sa budem rozhodovať, čo ďalej," pokračoval M. Rančík.

Na trénerskú kariéru sa pritom starší z bratov Rančíkovcov vydal len nedávno, po skončení ročníka 2016, ktorý bývalý skvelý pivot či krídelník absolvoval ešte ako hráč bratislavského Interu. Odvtedy si však naplno zvyšoval trénerskú kvalifikáciu, zúčastňoval sa na medzinárodných seminároch.

Konzultácia s Garnettom

Trénersky viedol mládežníkov Interu do 13 rokov, za ktorých hráva aj jeho syn Sebastian. "Viackrát som vycestoval do Ameriky. Mám tam veľa kontaktov, známych, ale viac ako pätnásť rokov som hral v Európe. Platí: zíde z očí, zíde z mysle. Mojou úlohou bolo pripomenúť sa. Dostal som príležitosť viesť nejaké individuálne tréningy, podieľať sa na tímových tréningoch, komunikovať s trénermi a podieľať sa na rozbore filmov. Moja vízia bola vrátiť sa do Ameriky. Vždy ma to tam ťahalo," podotkol Bratislavčan.

Martin Rančík konzultoval tento zásadný krok v trénerskej kariére so svojim kamarátom a bývalým spoluhráčom z Milána a Interu Marlonom Garnettom. Ten začínal pred tromi rokmi na obdobnej pozícii v tíme San Antonio Spurs, predvlani prešiel do Phoenixu Suns, kde sa vlani stal asistentom a na rovnakú pozíciu ho v máji zlanárila Atlanta Hawks.

"Marlon začínal na presne rovnakej pozícii, len v San Antoniu. Nebol to však iba on. Komunikoval som aj s Timom Floydom, ktorý bol prvý tréner Chicaga v ére po Philovi Jacksonovi. Bolo viacero osôb, s ktorými som konzultoval moju situáciu," pripomenul M. Rančík.

Prestavba kádra

Chicago, ako sme už spomenuli, patrí medzi najslávnejšie kluby NBA. Môže za to najmä skvelá éra fenomenálneho Michaela Jordana, ktorý klub doviedol v rokoch 1991 až 1993 a 1996 až 1998 k celkovo šiestim titulom šampióna NBA. Poslednými výraznejšími výsledkami "býkov" boli divízne tituly v rokoch 2011 a 2012. Od roku 2015 je hlavným koučom 45-ročný Fred Hoiberg.

Klub sa však rozhodol pre prestavbu kádra, novými lídrami by mali byť predovšetkým Zach LaVine či fínsky mladík Lauri Markkanen. "Teraz dosť výrazne pomôže aj Jabari Parker, ktorého podpísali pred necelým týždňom. Aj keď má problémy so zraneniami, ja si myslím, že je to obrovský talent, ktorý sa potrebuje poriadne rozohrať a dostať príležitosť. Verím, že bude zdravý a myslím, že on môže byť ten ťahúň,“ tvrdí Martin Rančík.

V pravidelnom kontakte je aj s trénerom Fredom Hoibergom a z jeho slov cítiť, že sa nevie dočkať, kedy zamieri do Chicaga: "S Fredom si teraz pravidelne voláme. Tiež už čaká, kedy dostanem vízum, aby som mohol vycestovať. "

