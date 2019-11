Slovensko a Maďarsko sa spoločne pripravia na hrozbu plynovej krízy, počítajú s viacerými scenármi

BRATISLAVA 1. mája (WebNoviny.sk) - Slovensko a Maďarsko sa spoločne pripravia na hrozbu ďalšej plynovej krízy. Tá môže nastať od začiatku budúceho roka.

Plyn z Ruska cez Ukrajinu do západnej Európy totiž môže prestať prúdiť pre stále neexistujúcu novú dohodu o tranzite ruského plynu cez Ukrajinu. Terajšia dohoda medzi Ruskom a Ukrajinou končí v posledný deň tohto roka.

Riziku chcú čeliť spoločne

Slovenský minister hospodárstva Peter Žiga sa na spoločnej príprave na prípadnú plynovú krízu dohodol s maďarským ministrom zahraničných vecí a obchodu Péterom Szijjártóm počas rokovaní v čínskom Pekingu.

„Táto situácia sa ľahko môže vyvinúť do scenára, že dodávky plynu do Maďarska a Slovenska cez Ukrajinu sa zastavia. To je niečo, na čo sa musíme zodpovedne pripraviť,” zdôraznil šéf maďarskej diplomacie.

„Pre nás je energetická bezpečnosť zásadná, berieme ju vážne a dlhodobo ju budujeme. Veríme, že ďalšia plynová kríza nenastane a Rusko sa s Ukrajinou dohodne, ale tomuto riziku je lepšie čeliť spoločnými silami,” zdôraznil slovenský minister hospodárstva Peter Žiga.

Vybudovanie plynovodu z juhu

Jeden z možných scenárov ako predísť prípadnej plynovej kríze podľa maďarského ministra počíta s možnosťou vybudovania plynovodu z juhu ako rozšírenia projektu Turkish stream cez Srbsko a Bulharsko.

Táto trasa by zásobovala aj Maďarsko a následne cez plynovodné prepojenie aj Slovensko. „Preukazuje sa, že vybudovanie prepojenia medzi našimi krajinami bolo veľmi správne rozhodnutie,“ dodal Szijjártó.

Dohoda na plynulom zásobovaní plynom

Slovensko sa každoročne pripravuje na prípadne problémy s dodávkami plynu najmä počas zimnej sezóny. „Priebežne komunikujeme s distribútormi a dodávateľmi a napríklad SPP investuje každoročne nemálo prostriedkov, aby sme mali dostatok plynu v prípade krízy. Komunikácia bude teraz postupom času oveľa intenzívnejšia,” konštatoval Žiga.

Obaja ministri sa zhodli, že na jeseň vznikne spoločná pracovná skupina, kde budú zastúpení významní hráči z oblasti distribúcie, dodávateľskej siete a obchodu z oboch krajín. Cieľom sú dohody na plynulom zásobovaní plynom aj v krízovej situácii.





