Slovenskí volejbalisti tesne prehrali v príprave na ME, v Grécku nevyužili dva mečbaly

8.9.2019 (Webnoviny.sk) - Slovenskí volejbaloví reprezentanti neuspeli v generálke pred majstrovstvami Európy (13. - 29. septembra v Belgicku, Francúzsku, Holandsku a Slovinsku).

Zverenci trénera Andreja Kravárika po štvrtkovom víťazstve 3:0 a piatkovej prehre 1:3 tentoraz podľahli Grékom na aténskej palubovke tesne 2:3 na sety. Slováci nevyužili v rozhodujúcom piatom dejstve za stavu 14:12 dva mečbaly a napokon set prehrali 15:17.

Pre slovenských hráčov boli zápasy v gréckej metropole generálkou na európsky šampionát, na ktorom sa predstavia siedmykrát za sebou a desiaty celkovo.

Prvý duel ich čaká v piatok 13. septembra proti Španielom.

Medzištátny prípravný zápas volejbalistov Atény (Gréc.) - sobota: Grécko - Slovensko 3:2 (-21, 14, -18, 20, 15), 107 min Zostava a body SR: Paták 7, Ondrovič 1, Michalovič 7, Lux 13, Krajčovič 8, Zaťko 2, liberá M. Vitko a Ihnát (J. Kováč 8, Kriško 0, F. Palgut 2, Gavenda 15, Firkaľ 8, Mačuha 4)

Hlasy (zdroj SVF):

Andrej Kravárik (tréner SR): "V piatom sete sme mali navrch, v závere sme mali dva mečbaly, o ktoré sme však prišli po našich chybách. Gréci sa dostali do hry a napokon to dotiahli do víťazstva. Šancu dostali aj chlapci z lavičky. Boli to veľmi nevyrovnané sety, v jednom sme jasne dominovali, v každej činnosti sme boli jasne lepší, ale v ďalšom to bolo naopak. Tam máme veľké rezervy a na tom musíme v posledných dňoch popracovať. Na druhej strane som rád, že chlapci sú v dobrej fyzickej kondícii a na šampionát sme nastavení celkom slušne. Škoda, že sme prehrali posledný zápas pred majstrovstvami Európy, ale treba sa sústrediť na začiatok šampionátu a najmä na dôležité súboje so Španielskom a Rakúskom."

Marcel Lux (smečiar SR): "Bol to vyrovnaný zápas, v ktorom rozhodli detaily. Tréner dal priestor všetkým hráčom. Mrzí nás, že sme posledný duel pred Európou nezvládli, ale musíme sa z toho poučiť a verím, že na prvý zápas na majstrovstvách Európy budeme dobre pripravení."

Filip Palgut (nahrávač SR): "V piatom sete rozhodovali maličkosti, škoda, že nám to nevyšlo. Celkovo to bol vyrovnaný zápas, ktorý sme mohli vyhrať."





