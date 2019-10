Slovenskí volejbalisti si v kvalifikácii poradili s Čiernou Horou a sú bližšie k účasti na ME 2019

NITRA 5. januára (WebNoviny.sk) - Slovenskí volejbaloví reprezentanti v sobotu zvládli kľúčový súboj kvalifikácie a o ich účasti na septembrových majstrovstvách Európy už niet pochybností.

Zverenci Andreja Kravárika pred vypredanou Mestskou športovou halou v Nitre na Klokočine (2800 divákov) zvíťazili 3:0 (21, 22, 20) nad Čiernohorcami, revanšovali sa súperom za jedinú utŕženú kvalifikačnú prehru (v auguste v Bare 0:3) a vyšvihli sa na líderskú pozíciu štvorčlennej C-skupiny, na konte majú štyri výhry a 12 bodov.

Slováci v stredu (9. 1. o 21.00 h SEČ) uzavrú kvalifikačné boje súbojom v Kópavogure na palubovke Islandu, ktorý v štyroch zápasoch augustovej časti eliminácie nezískal ani set. Ak Moldavci v nedeľňajšom dueli "céčka" v Kišiňove proti Islanďanom (16.00 h SEČ) získajú aspoň dva sety, postup Slovákov na šampionát bude spečatený.

Stopercentnú istotu účasti na ME môžu dať slovenskému tímu aj iné víkendové výsledky v ďalších skupinách. Slováci na ME nechýbali od roku 2007, na tomto fóre sa predstavia po siedmy raz za sebou a celkovo desiatykrát.

Na majstrovstvách Európy 2019 vo Francúzsku, Belgicku, Holandsku a Slovinsku bude účinkovať 24 krajín, teda rekordný počet. Z kvalifikácie postúpia na šampionát víťazi siedmich skupín a pätica s najlepšou bilanciou z druhých priečok. Keďže dve skupiny sú iba trojčlenné, v konečnom hodnotení "druhých" sa nebudú brať do úvahy výsledky proti tímom, ktoré skončia na posledných miestach v štvorčlenných skupinách.

Kvalifikácia ME 2019 volejbalistov - C-skupina 5. kolo NITRA Slovensko - Čierna Hora 3:0 (21, 22, 20) Zápas trval 74 minút, rozhodovali: Vagniová (Tal.) a Grieder (Švaj.), 2800 divákov (vypredané) Zostavy a body: Slovensko: Paták 5, Krajčovič 6, Michalovič 15, Kriško 10, Kohút 6, Zaťko 1, libero Kubš (Ihnát 0, Lux 1, Ludha 0) Čierna Hora: Čačič 2, G. Čuk 0, Čulafič 7, M. Bojič 15, Šuljagič 6, R. Strugar 3, libero Lakčevič (Milič 5, Delič 4, Radonič 0, Radunovič 1, Vukašinovič 3)

I. set

Slováci od úvodu išli za svojím cieľom, po Michalovičovom ese viedli 3:2. Postupne zveľaďovali svoj náskok (8:6), kapitán Kohút blokom zvýšil na 12:9. Slováci o chvíľu viedli o päť bodov (17:12), Čiernohorci vzápätí náskok skresali (18:16). Kriško si pri podaní pomohol prasiatkom a zvýšil na 21:17, no hostia získali tri body v sérii a znížili na 20:21. Domáci však odpovedali rovnako (24:20) a premenili druhý setbal - 25:21.

II. set

Do druhej časti lepšie vstúpili Čiernohorci (5:2), no Slováci sa dotiahli blokom Michaloviča (6:6). Kriškov útok znamenal vedenie SR 10:9, Bojič esom otočil na 12:11 v prospech hostí. Obe mužstvá sa ťahali bod po bode, Slováci doťahovali: Michalovič vyrovnal na 15:15, Kohút blokom na 18:18. Slováci sa v závere dostali opäť do vedenia (21:20) a premenili prvý setbal, keď striedajúci Lux uspel blokom - 25:22.

III. set

Slováci pokračovali v koncentrovanom výkone, na začiatku tretieho setu viedli bodmi Michaloviča a Kriška 4:1. Čiernohorci dokázali otočiť vývoj dvoma esami Bojiča a viedli 6:5, no Slováci mali o chvíľu opäť navrch (8:6). Kravárikovi zverenci štyrmi bodmi v sérii otočili z 8:9 na 12:9, keď v útoku bol spoľahlivý univerzál Michalovič.

Domáci volejbalisti na radosť zaplnenej haly zvyšovali svoj náskok (14:10), po Kriškovom bloku viedli 18:14 a po útoku Michaloviča 21:17. Vukašinovič ešte esom skorigoval na 19:21, no Krajčovič odpovedal rovnako (23:19) a Slováci bez ťažkostí dokráčali k triumfu (25:20).

Tabuľka C-skupiny 1. Slovensko 5 4 1 12:4 12 2. Čierna Hora 5 3 2 11:6 10 3. Moldavsko 4 2 2 7:8 5 4. Island 4 0 4 0:12 0 Zostávajúci program C-skupiny: nedeľa 6. 1.: Moldavsko - Island (Kišiňov, 16.00 h SEČ) streda 9. 1.: Čierna Hora - Moldavsko (Budva, 20.15), Island - Slovensko (Kópavogur, 21.00 h SEČ)





