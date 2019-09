Slovenskí vodnoslalomári nepostúpili do finále, čaká ich príprava na MS v Riu de Janeiro

SEU DURGELL 9. septembra (WebNoviny.sk) - Slovensko nebude mať zastúpenie vo finále K1 mužov ani C1 žien na finálových pretekoch Svetového pohára vo vodnom slalome v španielskom Seu d´Urgell.

Halčin chce využiť čas na prípravu

V nedeľňajšom semifinále mužov sa najlepšie klasifikoval Jakub Grigar na pätnástom mieste. Za postupovou 10. priečkou zaostal o 63 stotín sekundy. Jeho krajan Martin Halčin skončil 21. a tretí Slovák Andrej Málek až 30.

"Rovnako ako po celú sezóny tam boli nejaké chyby, ktoré ma pripravili o lepší výsledok. Nebolo to úplne podľa predstáv. Dnes to bolo semifinále na úrovni, rozdiel medzi prvým a dvadsiatym prvým pretekárom boli iba tri sekundy. Aj malé chybičky vás pripravia o finále," zhodnotil Grigar, ktorý absolvoval svoju jazdu bez chyby a aj preto ho konečné umiestnenie sklamalo: "Povedal by som, že to bola jedna z mojich najlepších tohtoročných jázd, takže som trochu sklamaný. Minulú sezónu by takýto výkon stačil, ale dnes to bolo veľmi kvalitné a nevyšlo to."



"Dostávam sa do akej-takej formy ako pred zranením. To môže byť trošku pozitívum. Na každých pretekoch chýbalo niečo, aby som bol spokojný, takže momentálne sa veľmi neteším. Ešte ostávajú tri týždne do majstrovstiev sveta, to je čas, aby sme mohli niečo zlepšiť," uviedol Halčin.

Stanovská nabrala veľkú časovú stratu

V kategórii C1 žien Monika Škáchová zaostala za víťazkou Jessicou Foxovou o 33,82 sekúnd a obsadila 26. miesto. Hneď za ňou sa umiestnili Soňa Stanovská s mankom 35,09 s a 28. skončila Simona Glejteková (+52,84).

"Do druhej bránky som mala dobrý nájazd, ale zrazu sa mi zmenila voda a minula som ju asi o dvadsať centimetrov. Musela som sa vrátiť, lebo som vedela, že to bude menšia strata ako penalizácia. Potom som už bola asi sklamaná, ale každé umiestnenie sa počíta. Teraz ma čakajú majstrovstvá sveta v Riu de Janeiro, dúfam, že sa mi tam bude viac dariť," povedala po jazde Škáchová.

"Vrchná časť trate bola skvelá. Išla som dosť rýchlo a najmä čisto, ale potom pod mostom, ani neviem, išla som správne, ale asi som mala veľký náklon a valec ma prevrátil. Niečo podobné sa stalo aj Sime Glejtekovej. Neskôr som sa nalepila na skaly a musela som sa od nich odtlačiť, čím som nabrala veľkú časovú stratu," zhodnotila svoju jazdu Stanovská, ktorú tiež čaká vystúpenie na MS v Riu de Janeiro (25.- 30.9.).

Svetový pohár vo vodnom slalome - semifinále Seu d´Urgell - nedeľa K1 muži: 1. Mathieu Biazizzo (Fr.) 93,92 s (0), 2. David Llorente (Šp.) 94,15 (0), 3. Jiří Prskavec (ČR) 94,26 (0), ... Jakub Grigar 96,89, ... 21. Martin Halčin 97,55 (0), ... 30. Andrej Málek (všetci SR) 100,90 (2) - ani jeden nepostúpil do finále C1 žien: 1. Jessica Foxová (Austrália) 111,96 s (0), 2. Mallory Franklinová (V. Brit.) 113,35 (0), 3. Nadine Weatschnigová (Rak.) 115,47 (0), ... 26. Monika Škáchová +33,82 (4), 27. Soňa Stanovská +35,09 (2), 28. Simona Glejteková +52,84 (4) (všetky SR) - ani jedna nepostúpila zo semifinále

Zdroj: WebNoviny.sk

