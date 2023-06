Slovenskí lekári riešia epidémiu alkoholových excesov. Ženy v hospitalizáciách dobiehajú mužov. Môže za to pandémia?

Pandémia ochorenia COVID-19 spôsobila vo svete mnohé problémy. Medzi jeden z najvážnejších patrí určite aj zvýšená konzumácia alkoholu. Pitie sa síce presunulo z barov a reštaurácií do domov, no rozhodne to neznamená, že sa pilo menej.

Podľa štatistík Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a predbežných údajov o daňových príjmoch vlád sa predaj alkoholu v Nemecku, Spojenom kráľovstve či USA v roku 2020 zvýšil o tri až päť percent oproti roku 2019.

Vzrástol hlavne maloobchodný a predaj cez internet, napríklad v Spojených štátoch sa online predaj alkoholu zvýšil o 234 percent. Nárast konzumácie alkoholu sa pritom týkal najmä žien, rodičov malých detí či ľudí s vyššími príjmami.

Alkohol na Slovensku

Tento trend sa ukázal v Austrálii, Belgicku, Francúzsku, Veľkej Británii aj v USA. Podľa situácie, ktorú opísal primár interného oddelenia Nemocnice s poliklinikou v Považskej Bystrici Milan Kulkovský, sa problémy s alkoholom prehĺbili aj u nás.

„V počte závažných intoxikácii alkoholom vyžadujúcich hospitalizáciu sa ženy mužom vyrovnávajú. Prakticky neustále máme hospitalizovanú minimálne jednu ženu s cirhózou pečene. Rastie tiež počet žien s dlhodobým nadužívaním alkoholu,“ upozorňuje Kulkovský.





Konkrétne opisuje, ako v poslednej službe vyšetroval mladú pacientku, ktorá bola v priebehu jedného týždňa dvakrát privezená do nemocnice pre intoxikáciu alkoholom, pričom pri obidvoch výjazdoch mala cez štyri promile. Druhýkrát to bolo iba tri dni po prepustení.

Horšie ako predtým

Tento trend je podľa Kulkovského badať na celom Slovensku, píše na sociálnej sieti, kde mu v komentároch mnohí kolegovia dali za pravdu. Pandémia celú situáciu extrémne zhoršila.

„Počas pandémie pribudlo množstvo pacientov s alkoholovou cirhózou pečene, pričom u mnohých z nich ide o veľmi závažné až fatálne poškodenie,“ dopĺňa primár z Považskej Bystrice.





Nejde teda o ojedinelý príbeh. Kulkovský priznáva, že s podobnými prípadmi sa stretáva počas väčšiny služieb, kde musia s kolegami riešiť „epidémiu alkoholových excesov“. Z ich strany pritom často ide o morálne rozhodnutie.

Morálna dilema

Zákon ukladá poskytovateľom zdravotnej starostlivosti povinnosť oznamovať príslušnej zdravotnej poisťovni každé poskytnutie zdravotnej starostlivosti osobe v dôsledku porušenia liečebného režimu alebo užitia alkoholu alebo inej návykovej látky.





Poisťovne majú následne právo na uplatnenie si nároku na úhradu nákladov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť voči poistencovi, pričom môže ísť naozaj o vysoké sumy, a to od niekoľko desiatok až po stovky tisíc eur.





„Najmä ak vznikne v súvislosti s alkoholom ťažká ujma na zdraví či úraz,“ dodáva Kulkovský a priznáva, že v praxi lekári nie vždy takéto hlásenie pre poisťovňu napíšu. Niekedy to môže byť z neznalosti, niekedy zabudnú, no niekedy sa zľutujú.

Rôzne dôvody

Poisťovňa si v takom prípade môže voči lekárovi uplatniť zmluvnú pokutu, ktorá však nie je vysoká, za každý nenahlásený prípad 20 eur. Pokuta sa môže zdvojnásobiť v prípade opakovaného porušenia tejto povinnosti.





„Empatia k povolaniu lekára patrí. No mala by mať svoje hranice,“ uviedol na záver Kulkovský. Alkoholizmus je pritom na Slovensku stále problémom, na ktorý neexistuje efektívne riešenie. Čakacie doby do liečební sú dlhé.





Zároveň ľudia sami často liečenie odmietajú, pokyny lekárov nedodržiavajú. Niektorí takto hospitalizovaní pacienti zároveň nemusia byť alkoholikmi. Je tiež možné, že ich aktuálne časté požívanie alkoholu je spôsobené pandémiou ochorenia COVID-19 a samé sa vyrieši.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Pondelok 19. jún 2023

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Pondelok 19. jún 2023

Baran 21.3. - 20.4.

Mali ste straty? Dnes získate náhradu. Nesmiete odmietať ani zdanlivo malé zisky. Pokúsite sa stabilizovať nejaký citový vzťah, ale bez väčších úspechov.

Býk 21.4. - 21.5.

Máte výbornú možnosť presadiť sa. Aj v problematických otázkach viete presne, čo chcete. Vaša láska vám umožní načerpať nové sily.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Napriek nadšeniu by ste mali na chvíľu zabrzdiť. Nič mimoriadne vám neujde a zmeníte riziko prípadného konfliktu. Chvíľu nechajte veci bežať bez vašej účasti.

Rak 22.6. - 22.7.

Nemali by ste všetko robiť osamotene a niesť všetku zodpovednosť na svojich pleciach. Dnes pochopíte, prečo. Vždy je dobré mať pri sebe niekoho, kto vás podrží.





Všetky Horoskopy pre Pondelok 19. jún 2023













Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?