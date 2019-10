Slovenskí hokejisti si uvedomujú absenciu gólov aj víťazstiev, začali tretí týždeň prípravy

BRATISLAVA 16. apríla (WebNoviny.sk) - S výnimkou avizovanej absencie útočníka Mariána Studeniča mal tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Craig Ramsay na utorkovom popoludňajšom zraze v Piešťanoch k dispozícii všetkých nominovaných hráčov.

Nováčikmi v kádri sú okrem spomenutého Studeniča aj obranca švédskej Mory Marek Ďaloga. Mladík Studenič zo zámorskej AHL sa k tímu SR pripojí v stredu. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom v reprezentácii už nefigurujú obranca Martin Chovan a útočníci Matej Paulovič s Radoslavom Tyborom.

V troch zápasoch s dvoma gólmi

"Trochu som si oddýchol a som tu. Do reprezentácie sa každý teší, je to super partia. Sledoval som ostatné dve stretnutia nášho tímu. Zatiaľ nám to smerom dopredu veľmi nejde, ale ide len o prípravu. Máme tu dosť dobrých útočníkov, ktorí vedia dať góly. Šance sme mali aj v Nemecku, ale nepadalo nám to tam. Snáď to ešte príde," povedal po príchode k tímu skúsený obranca Marek Ďaloga.

Tretí týždeň spoločnej prípravy vyvrcholí prípravnými zápasmi v Rakúsku proti domácemu výberu. V piatok 19. apríla o 18.00 h si zmerajú sily v Salzburgu a o deň neskôr o 17.30 h v Innsbrucku.

Slováci v doterajších troch prípravných dueloch ešte ani raz nezvíťazili a strelili len dva góly. "Vždy je lepšie víťaziť na majstrovstvách, ale už aj v príprave by sme mali zaznamenať nejaký úspech. Máme zlú bilanciu, veď sme dali len dva góly. Musíme v tomto pridať," myslí si útočník Radovan Puliš.

Ramsay vyzýva na častú streľbu

Vzhľadom na strelecké "suchoty" nemôže byť kouč Ramsay zatiaľ spokojný. "Nemôžeme byť spokojní, ak nezvíťazíme a nedávame góly. Nemôžeme sa však na to sústrediť. Musíme často strieľať a tlačiť sa do dorážok," povedal skúsený kanadský kormidelník na slovenskej striedačke.

Ramsay bude mať na dve tohtotýždňové prípravné stretnutia proti Rakúšanom už aj spomenuté duo Studenič a Ďaloga. "Príchodom Mareka Ďalogu získavame ofenzívneho obrancu s veľmi dobrým korčuľovaním. Mariána Studeniča zatiaľ veľmi dobre nepoznám, ale je to útočník a aj on môže zlepšiť našu ofenzívnu hru," doplnil tréner slovenskej reprezentácie

V ďalšom týždni hokejisti SR odohrajú zápasy proti Česku (26. 4. v Trenčíne, 27. 4. v Nitre). V máji si zmerajú sily v Poprade s tímom Veľkej Británie (4. 5.) a prípravu uzavrú súbojom s Nórskom v Michalovciach (7. 5.). Svetový šampionát pod Tatrami sa začne v piatok 10. mája.

Káder slovenskej hokejovej reprezentácie Brankári: Július Hudáček (Spartak Moskva/KHL), Andrej Košarišťan (HC Nové Zámky), Denis Godla (KalPa Kuopio, Fín) Obrancovia: Michal Čajkovský (Dinamo Moskva/KHL), Mário Grman (HC Slovan Bratislava/KHL), Patrik Koch (HC Košice), Mislav Rosandič (Mountfield Hradec Králové/ČR), Michal Sersen (HC Slovan Bratislava/KHL), Martin Štajnoch (Norimberg Ice Tigers, Nem.), Martin Fehérváry (HV 71, Švéd.), Marek Ďaloga (Mora IK/Švéd.) Útočníci: Martin Bakoš (HK Soči/KHL), Dávid Buc (HC Slovan Bratislava/KHL), Lukáš Cingel (Mountfield Hradec Králové/ČR), Michal Chovan (HKM Zvolen), Milan Kytnár (HKM Zvolen), Rastislav Špirko (HKM Zvolen), Adam Liška (HC Slovan Bratislava/KHL), Patrik Svitana (HK Poprad), Dávid Bondra (HK Poprad), Ladislav Nagy (HC Košice), Radovan Puliš (HC 07 Detva), Matúš Sukeľ (HC Slovan Bratislava/KHL), Marián Studenič (Binghampton Devils/USA, AHL) Realizačný tím: Miroslav Šatan (generálny manažér), Zuzana Chrenková (manažérka), Craig Ramsay (hlavný tréner), Andrej Podkonický, Michal Handzuš, Róbert Petrovický (asistenti trénera), Ján Lašák (tréner brankárov), Igor Andrejkovič (videoanalytik), Róbert Bereš (kondičný tréner), Pavol Lauko (lekár), Vladimír Čavojec, Andrej Foltýn (fyzioterapeuti), Rastislav Ladecký, Ľuboš Ondrejka (výstrojoví manažéri), Peter Jánošík (mediálny manažér)

