Slovenskí hasiči pomáhajú Grécku v boji proti lesným požiarom (foto)

10.8.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenskí hasiči už niekoľko hodín zasahujú pri požiari na gréckom ostrove Eubója. Ministerstvo vnútra to uviedlo v tlačovej správe, ktorú zaslala Marta Fabianová z tlačového odboru rezortu. Celkovo 75 hasičov s 30 kusmi techniky dorazilo do Grécka v utorok 10. augusta o jednej hodine ráno miestneho času. Prvá skupina 31 hasičov už o 8:00 ráno odišla na miesto požiaru.

Ihneď po vylodení boli hasiči gréckymi kolegami nasmerovaní na plochu pre rozloženie tábora. Toto stanovisko však nebolo zdravotne bezpečné vzhľadom k silnému zadymeniu a lietajúcemu popolu. Z tohto dôvodu si hľadali iné zázemie, ktoré im bolo poskytnuté v miestnej telocvični – približne 10 kilometrov od najbližších požiarov.

Podľa slov hasičov im priestory poskytujú dostatočné bezpečie a sú schopní v nich zotrvať počas celej doby svojho nasadenia. Podľa rezortu vnútra zostávajú slovenskí hasiči vzhľadom na stravu a pohonné hmoty naďalej sebestačnými.

Od prvotnej prosby Grécka o pomoc so zvládaním lesných požiarov neuplynulo ani 72 hodín. Rezort vnútra dodal, že hasiči sú schopní zásahu po takej dlhej ceste zo Slovenska najmä vďaka svojej profesionalite a odhodlaniu.

Požiare v Grécku rozdúchala najhoršia vlna horúčav za uplynulých 30 rokov. Ortuť teplomera sa vyšplhala až na 45 stupňov Celzia. Od konca júla vypuklo po celom Grécku viac ako 580 požiarov. S ohňom bojujú nielen grécki požiarnici, ale pomáhajú im aj kolegovia z viac ako 20 krajín v Európe a na Blízkom východe.

Tie okrem vlastných tímov vyslali aj hasičské lietadlá, helikoptéry a vozidlá. Požiar na ostrove Eubója spálil rozsiahle oblasti lesa, zničil domy a prevádzky a vyhnal z domovov tisícky ľudí. Dym a popol z ohňa zahalil ostrov a obloha v dôsledku neho zoranžovela. Mnoho obcí je pre požiar bez elektriny aj tečúcej vody.

20.6.2023 (SITA.sk) - V Atlantickom oceáne sa stratila ponorka, ktorá bráva turistov k vraku Titanicu. Bostonská pobrežná stráž pre britského vysielateľa BBC uviedla, že pri pobreží kanadského Newfoundlandu sa v tejto súvislosti koná pátracia a záchranná operácia. Nie je jasné, koľko ľudí bolo v čase zmiznutia na palube.

Menšie ponorky príležitostne brávajú platiacich turistov a odborníkov k vraku svetoznámej lode, ktorá sa nachádza zhruba 3 800 metrov pod hladinou mora približne 600 kilometrov od pobrežia Newfoundlandu.

„Skúmame a mobilizujeme všetky možnosti, ako bezpečne priviesť posádku späť. Celé naše zameranie je na členov posádky v ponorke a ich rodiny. Pracujeme na bezpečnom návrate členov posádky,“ uviedla firma vo vyhlásení.

