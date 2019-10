Slovenskí hádzanári spoznali súperov v prvej fáze boja o budúci svetový šampionát

23.7.2019 (Webnoviny.sk) - Slovenská mužská reprezentácia hádzanárov spoznala v utorok popoludní svojich súperov v I. fáze európskej kvalifikácie o postup na majstrovstvá sveta 2021 v Egypte.

Žreb vo viedenskom sídle Európskej hádzanárskej federácie zaradil Slovákov do 1. skupiny spolu s tímami Litvy, Faerských ostrovov a Luxemburska.

Slováci v druhom koši

Slováci pri žrebe figurovali v druhom koši. Z toho bolo jasné, že z "najsilnejšieho" prvého koša im do skupiny pribudne jeden z kvarteta Izrael, Taliansko, Litva a Turecko.

"Som spokojný. Predovšetkým som rád, že sme sa vyhli Talianom, nevyspytateľným Turkom či Izraelčanom. Podľa môjho názoru je Litva hrateľný protivník, Faerské ostrovy a Luxembursko sú tiež v pohode. Uvidíme, ako litovská strana zareaguje, či bude chcieť zorganizovať kvalifikačný turnaj. Keby nie, tak potom zvážime, či by to bolo v našich možnostiach. Myslím si, že pri žrebe sme mali aj trochu šťastia, teraz musíme ísť postupne od zápasu k zápasu. Kvalifikácia je ešte ďaleko. Nebudeme mať veľkohubé vyhlásenia o jednoznačnom postupe. Litva má kvalitu, jej hráči účinkujú v Lige majstrov. Budem rád, keď pôjdeme do kvalifikačných bojov v kompletnom zložení," uviedol pre agentúru SITA k súperom svojich zverencov tréner mužov Slovenska Peter Kukučka.

Spomienky na prehru

Na ostatné vystúpenie proti tomuto tímu nemajú dobré spomienky, keď pod vedením Kukučkovho predchodcu Heineho Ernsta Jensena podľahli 14. januára 2018 v Luxembursku 27:28 (11:12). Touto prehrou zavŕšili neúspešné účinkovanie v I. fáze kvalifikácie MS 2019.

S rozšírením počtu účastníkov svetového šampionátu na 32 tímov sa v kvalifikácii otvára cesta pre viacero reprezentácií. V I. fáze sa predstaví 15 mužstiev, ktoré žreb rozdelil do troch štvorčlenných a jednej trojčlennej skupiny.

V nich budú počas troch týždňov (v októbri 2019 a v januári 2020) bojovať o postup do II. fázy, do ktorej sa kvalifikujú víťazi jednotlivých skupín. Účastníci I. fázy sa môžu rozhodnúť, či sa bude hrať turnajovým spôsobom alebo klasicky každý s každým doma - vonku.

Kvalifikácia o postup na MS 2021 v Egypte žreb I. fázy 1. skupina: Litva, Slovensko, Faerské ostrovy, Luxembursko 2. skupina: Izrael, Grécko, Fínsko, Cyprus 3. skupina: Taliansko, Rumunsko, Kosovo, Gruzínsko 4. skupina: Turecko, Belgicko, Estónsko Program zápasov SR v 1. skupine (v prípade, že sa bude hrať spôsobom doma - vonku): 23. - 24. 10. 2019: Luxembursko - Slovensko 26. - 27. 10.: Slovensko - Litva 1. - 2. 1. 2020: Slovensko - Faerské ostrovy 4. - 5. 1.: Faerské ostrovy - Slovensko 8. - 9. 1.: Slovensko - Luxembursko 11. - 12. 1.: Litva - Slovensko Dvojice v barážovom kole kvalifikácie ME mužov 2022 na Slovensku a v Maďarsku: Gruzínsko - Fínsko Luxembursko - Estónsko Belgicko - Cyprus

