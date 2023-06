Slovenskí futbalisti sa pripravujú na zápasy Ligy národov, z Tarkovičovej nominácie vypadol Hancko

30.5.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenská futbalová reprezentácia má za sebou zraz pred štyrmi júnovými zápasmi 3. skupiny C-divízie Ligy národov 2022/2023.

Chýbali na ňom stredopoliari Matúš Bero s Albertom Rusnákom a obranca Dávid Hancko, ktorý sa ospravedlnil z rodinných dôvodov a už nefiguruje v nominácii na piatkové stretnutie proti Bielorusku v srbskom Novom Sade.

Slováci o tri dni neskôr v Trnave privítajú výber Kazachstanu, na 10. júna majú naplánovaný duel v Baku proti domácemu Azerbajdžanu a o ďalšie tri dni v Nur-Sultane zápas proti domácim Kazachom.

Bielorusko bude najťažší súper

Slovenskí futbalisti nastúpia najskôr proti Bielorusom, ktorým v ostatnom vzájomnom súboji podľahli v Žiline 0:1. Bolo to v októbri 2015 v kvalifikačnom zápase o postup na ME 2016.

"Považujem ho za najťažšieho súpera, je silný kondične a schopný kombinačne. Máme s ním skúsenosť z minulosti, keď sme s ním doma prehrali. Vieme, že v bieloruskej nominácii sú aj nové mená, ale to je záležitosť druhej strany, k tomu sa ja vyjadrovať nebudem, zaoberám sa našou reprezentáciou,“ povedal tréner reprezentácie Štefan Tarkovič, citoval ho oficiálny web Slovenského futbalového zväzu (SFZ).

Podľa neho nebude ani jeden zo štvorice duelov jednoduchý, aj keď Slovensko v nich bude papierovým favoritom: „Ani jedno z mužstiev v skupine nie je také slabé, aby sme si mohli myslieť, že zápas s ním bude ľahký."

Dve výhry z desiatich zápasov

Slovenskej reprezentácii sa v Lige národov doposiaľ veľmi nedarilo a aj preto zostúpila až do C-divízie.

„Z desiatich odohraných zápasov vo dvoch absolvovaných edíciách sme vyhrali len dva. Reálne, pre fanúšikov súperi nie sú až takí atraktívni, ale impulz pre nich musí ísť z ihriska," myslí si Tarkovič, ktorý si však nepripúšťa nič iné ako návrat do vyššej kategórie: „Sme favoritom skupiny, budú to štyri náročné duely a náš cieľ je nemenný - vrátiť sa o poschodie vyššie.“

Liga národov 2022/2023 nominácia slovenskej futbalovej reprezentácie Brankári: Marek Rodák, František Plach, Dominik Takáč Obrancovia: Peter Pekarík, Martin Koscelník, Juraj Chvátal, Ľubomír Šatka, Martin Valjent, Milan Škriniar, Norbert Gyömbér, Vernon de Marco Stredopoliari: Patrik Hrošovský, Stanislav Lobotka, Juraj Kucka, Christián Herc, Matúš Bero, Ondrej Duda, Albert Rusnák, Tomáš Suslov Útočníci: Ivan Schranz, Vladimír Weiss ml., Lukáš Haraslín, Martin Regáli, Ladislav Almási, Róbert Boženík

