Slovenskí futbalisti do 21 rokov ukončili kvalifikáciu prehrou v Severnom Írsku, ME hrať nebudú

BELFAST 16. októbra (WebNoviny.sk) - Slovenskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov prehrali so Severným Írskom 0:1 v záverečnom zápase 2. skupiny kvalifikácie o postup na majstrovstvá Európy tejto vekovej kategórie, ktoré sa uskutočnia v Taliansku a San Maríne (16.-30. júna 2019).

Vyrovnaný úvodný polčas priniesol na oboch stranách dve gólové príležitosti, ale pre vývoj stretnutia bola dôležitejšia červená karta v 45. minúte, ktorú uvidel László Bénes.

Slováci hrali celé druhé dejstvo v oslabení o jedného muža a domáci výber túto situáciu využil. Po vyše hodine hry sa presadil hlavičkou Mark Sykes a zabezpečil severoírskym mladíkom tri body.

"Sokolíci" obsadili v 2. kvalifikačnej skupine konečné tretie miesto so ziskom osemnástich bodov a nepredstavia sa na budúcoročných ME. Na kontinentálny šampionát nepostúpili ani Severní Íri, ktorí sa nedostali do barážového kvarteta z tabuľky druhých tímov. Na vrcholné podujatie sa prebojovali iba víťazi skupiny - Španieli.

Kvalifikácia o postup na futbalové ME 2019 hráčov do 21 rokov 2. skupina BELFAST Severné Írsko "21" - Slovensko "21" 1:0 (0:0) Gól: 62. Sykes, ŽK: 68. J. Thompson - 38. Šulek, 43. Bénes, 71. Herc, 87. Rodák, 90.+ A. Fábry, ČK: 45. Bénes (po druhej ŽK), rozhodovali: Shmuelevitz - Mazamber, Ucenic (všetci Izr.) Zostavy: Severné Írsko "21": C. Hazard - Ballard, L. Donnelly, R. Johnson - McDonagh, A. Roy (80. Dummigan), J. Thompson (89. Gorman), Sykes, B. Burns - Lavery (83. Parkhouse) , Smyth Slovensko "21": Rodák - A. Kadlec (85. A. Fábry), Vavro, Šulek, Sipľak - Káčer, Bénes, Herc - Jirka, Vestenický (58. Špalek), Haraslín (69. Boženík) Hlas (zdroj: RTVS): Adrián Guľa (tréner Slovenska): V prvom polčase sme si vytvorili dve príležitosti, ktoré sme však pre chýbajúci dôraz nedotiahli do gólového konca. Potom prišla prísna červená karta pre Bénesa v momente, keď sme kontrolovali hru a častejšie sme držali loptu. Hráči druhé dejstvo odpracovali, snažili sa ísť do rýchlych protiútokov, vystužili sme stred ihriska, ale, bohužiaľ, v jednej situácii sme nepokryli vlastné pokutové územie a súper si vytvoril rozhodujúci náskok. Okamžite sa nám podarilo vyrovnať zo štandardnej situácie, no verdikt hlavného rozhodcu išiel proti nám. V závere sme už vedeli, že nemáme šancu postúpiť do baráže, ale chlapci sa snažili vybojovať aspoň remízu, čo sa nám napokon nepodarilo. Konečná tabuľka 2. skupiny: 1. Španielsko 10 9 0 1 31:10 27 - priamy postup na ME 3. Severné Írsko 10 6 2 2 15:11 20 3. Slovensko 10 6 0 4 17:18 18 4. Island 10 3 2 5 16:19 11 5. Albánsko 10 1 4 5 9:17 7 6. Estónsko 10 0 2 8 11:24 2

I. polčas

Najzaujímavejšie momenty prvého polčasu videli diváci v belfastskom Windsor Parku v úvodných piatich minútach. V gólovej šanci sa najskôr ocitol Shayne Lavery, ktorého strelu zvnútra šestnástky musel na dvakrát skrotiť Marek Rodák. Krátko nato pohrozili slovenskí reprezentanti, keď Erik Jirka prenikol po pravej strane, posunul loptu pod seba na voľného Miroslava Káčera, ale jeho pokus z prvej neprešiel do siete.

Príležitosti na oboch koncoch ihriska sa rodili veľmi ťažko. V 14. min vyskúšal šťastie ďalekonosným pokusom László Bénes a o sedem minút neskôr hlavičkoval Tomáš Vestenický, no Conor Hazard si udržal čistý štít. Tesne pred odchodom do šatní prišlo zbytočné vylúčenie Bénesa. Stredopoliar slovenského tímu videl od izraelského hlavného rozhodcu dve žlté karty v priebehu dvoch minút a predčasne opustil trávnik.

II. polčas

Po zmene strán Severní Íri ťažili z početnej výhody a spočiatku mali herne navrch. V 56. min zahodil obrovskú príležitosť Alistair Roy, ktorý sa po kombinácii na jeden dotyk ocitol voľný pred Rodákom, ale brankár "sokolíkov" vytiahol vynikajúci zákrok. V 62. min však nemal nárok na hlavičku Marka Sykesa. Záložník domáceho výberu si nabehol pred slovenskú bránku a presným zakončením z tesnej blízkosti rozvlnil sieť.

Guľov výber onedlho skóroval, ale z presného zásahu sa tešil iba niekoľko sekúnd. Hazard vyrazil hlavičku striedajúceho Róberta Boženíka len pred nepokrytého kapitána Denisa Vavra, no jeho "gólová" dorážka prišla z ofsajdovej pozície. Záverečné minúty sa niesli v duchu snahy hostí o vyrovnanie. Slovenský kouč poslal na trávnik troch nových mužov do ofenzívy, ale ani oni nedokázali odvrátiť tesnú prehru.

