Slovenskí futbalisti chcú v derby zvíťaziť nad Čechmi, obe reprezentácie začali v Lige národov prehrou

TRNAVA 12. októbra (WebNoviny.sk) - Trnavský Štadión Antona Malatinského zažije v sobotu popoludní prestížne federálne derby medzi slovenskými a českými futbalistami.

Zápas 1. skupiny B-divízie európskej Ligy národov 2018/2019 má výkop o 15.00 h SELČ. Píska ho slovinský rozhodca Slavko Vinčič, na čiarach mu budú pomáhať krajania Tomaž Klančnik a Andraž Kovačič.

"Bude to vybičovaný zápas. Fanúšikovské tábory sa budú predháňať v tom, kto urobí lepšiu atmosféru. Určite príde veľa ľudí aj z Česka, ale keďže sme doma, pevne verím, že to potvrdíme, vyhráme a po stretnutí sa budeme radovať," vyhlásil na zraze reprezentačného tímu v Senci brankár Martin Dúbravka.

Dvadsaťdeväťročný hráč anglického Newcastlu United v minulosti hrával aj v českých tímoch Sparta Praha a Slovan Liberec.

Mimoriadne dôležitý zápas

Obidve mužstvá si v septembri pripísali na konto prehru s Ukrajincami a v kolónke bodov majú nulu. Pre Slovákov aj Čechov je tak zápas v Trnave mimoriadne dôležitý aj z pohľadu nasadenia pri žrebe kvalifikácie ME 2020 (2. decembra v Dubline, pozn.), keďže do úvahy sa bude brať umiestnenie v Lige národov 2018/2019.





"My aj oni sme s Ukrajinou prehrali. Česi pôjdu do sobotňajšieho zápasu v Trnave tiež s úmyslom zvíťaziť. Samozrejme, že aj my by sme radi naplno zabodovali, keď chceme pomýšľať na prvé miesto v skupine. Budeme musieť vyhrať, výsledok je určite veľmi dôležitý. Pochopiteľne, že je to iný zápas ako obyčajný. Rivalita medzi Slovenskom a Českom je tu vždy, či už ide o futbalový alebo hokejový zápas. Alebo aj iný šport. Vnímam to ja, vnímajú to ľudia. Myslím si však, že v minulosti bola táto rivalita o niečo väčšia ako teraz," vyhlásil stopér Milan Škriniar.





Predpokladaná zostava SR na zápas proti Česku Dúbravka - Pekarík, Škrtel, Škriniar, Hubočan - Lobotka - Mak, Duda, Hamšík, Weiss - A. Nemec





Slovenský futbalový zväz (SFZ) už v niekoľkodňovom predstihu informoval, že duel je vypredaný. "Teším sa na atmosféru. Počuli sme, že bolo viac žiadostí ako je kapacita, ľudia sa nezmestia na štadión. Je to super, že príde toľko divákov. Určite to bude krásne. Myslím si, že aj začiatok duelu je dobrý pre ľudí - hrá sa o tretej popoludní. Navyše má byť pekné počasie. Už len zvíťaziť a pripísať si tri body do tabuľky, to by bolo najlepšie," dodal hráč talianskeho Interu Miláno.

Pekarík rád spomína na zápas z apríla 2009

Futbalisti spod Tatier zaznamenali v 10 dueloch s "českými bratmi" tri víťazstvá, až 5-krát schádzali z trávnika s prehrou. Dve stretnutia sa skončili nerozhodne. Pravý bek slovenského mužstva Peter Pekarík najradšej spomína na zápas z úspešnej kvalifikácie MS 2010 z 1. apríla 2009, keď Slováci zvíťazili v Prahe 2:1.





"Na ten zápas na Letnej si spomínam veľmi rád. Pred ním sme odohrali prípravný duel v Anglicku, v ktorom sme podľahli 0:4. Každý potom hovoril, že nejakú podobnú nádielku môžeme vyfasovať aj v Prahe. Nestalo sa tak. Dôležitý duel sme vtedy zvládli. Pamätám si na atmosféru v hľadisku, na štadión do Prahy prišlo veľa Slovákov, utvorili nám prakticky domáce prostredie. Z tohto pohľadu to bol super zápas, na ktorý veľmi rád spomínam," povedal pre agentúru SITA hráč nemeckej Herthy Berlín, ktorý v septembrovom asociačnom termíne absentoval pre problémy s kolenom. "Som pripravený. Cítim sa naozaj dobre," podotkol účastník spomenutých MS 2010 v JAR aj ME 2016 vo Francúzsku.

Šilhavého premiéra na lavičke českej "repre"

Slovensku patrí v septembrovom vydaní rebríčka krajín Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) 26. miesto, Česko je na 47. pozícii.





"Remíza nám nič nerieši, keďže Ukrajina už má šesť bodov. Keď chceme pomýšľať na postup, musíme nad Českom vyhrať. Dúfajme, že sa nám to podarí," vyhlásil hráč španielskej Celty Vigo Stanislav Lobotka. Dvadsaťtriročný rodák z Trenčína prezradil, že v detstve obdivoval aj niekoľkých českých futbalistov: "Najviac sa mi páčili Pavel Nedvěd a Tomáš Rosický."





Pre českého trénera Jaroslava Šilhavého, ktorý v septembri vymenil vo funkcii odvolaného Karla Jarolíma, bude zápas v Trnave premiérový na lavičke reprezentačného mužstva.





"Post, ktorý momentálne zastávam, je najviac, čo som dosiahol. Teším sa na veľké zápasy. Verím, že sa nám vydaria najbližšie stretnutia a budeme v nich úspešní. Potrebovali by sme síce trochu viac dní na prípravu, ale je to realita. Povieme si s hráčmi niečo z organizácie našej hry, začneme z defenzívy a postupne sa dostaneme do útočnej fázy. Samozrejme, nevynecháme ani štandardné situácie, ktoré boli nesmierne dôležité na majstrovstvách sveta v Rusku. Verím, že postupne sa budeme zlepšovať," povedal 56-ročný rodák z Plzne pre oficiálny web Futbalovej asociácie Českej republiky (FAČR).





