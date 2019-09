Slovenskí florbalisti po prehre v kľúčovom zápase na svetovom šampionáte deklasovali Austrálčanov

PRAHA 6. decembra (WebNoviny.sk) - Slovenskí florbalisti si zahrajú o konečnú deviatu priečku na majstrovstvách sveta 2018 (1. - 9. decembra) v Prahe. Zverenci trénera Petra Koutného triumfovali v Aréne Sparta - Podivný Mlýn nad Austráliou 12:3 vo štvrtkovom stretnutí v skupine o 9. - 12. miesto.

Reprezentanti SR absolvujú záverečné vystúpenie na tohtoročnom svetovom šampionáte v piatok od 18.30 h proti víťazovi stretnutia Kanada - Estónsko, ktoré má úvodné buly na programe takisto o 18.30 h. Austrálčania budú bojovať o 11. miesto.

Do elitnej osmičky vnikla reprezentácia SR dosiaľ jediný raz (2012). Všetky štyri MS absolvovali z aktuálneho kádra národného tímu Slovenska iba kapitán Lukáš Řezanina a útočník Ladislav Gál. Najbližšie sa šampionát uskutoční vo fínskych Helsinkách (4. - 12. decembra 2020).

Slováci sa po dvojzápasovom účinkovaní v O2 Arene vrátili späť pred kulisu v Aréne Sparta, no do zápasu nevstúpili dobre.

V 2. min poslal Austráliu do vedenia Liam Perry Slováci o päť minút neskôr vyrovnali gólom Lukáša Mráza, ale vedenie Austrálii vrátil v presilovej hre znovu Perry. Ešte v úvodnej desaťminútovke zariadil priebežný nerozhodný stav Michal Miške.

Druhá tretina bola jasne v réžii národného tímu SR aj vďaka dvom vylúčeným hráčom na strane Austrálie. Postupne sa presadili kapitán Lukáš Řezanina, Ronald Gašparík a dvakrát Martin Kubovič. Reprezentáciu šiestej najväčšej krajiny na svete viackrát podržal brankár Eythan Yeoh, ktorý sa prezentoval v skvelej forme.

Hráči v modro-bielej kombinácii pokračovali v diktovaní tempa hry aj v záverečnej časti, v priebehu úvodných desiatich minút udreli Michal Pažák, Ladislav Gál, Martin Grlcký i Michal Dudovič. V 52. min znížil na priebežných 3:10 Ben Kosterich. Konečný výsledok stanovili gólmi Ľuboš Šefčík a Lukáš Ujhelyi.

Austrálčania mohli v tretej tretine pridať ešte jeden zásah, ale trestné strieľanie nepremenil produktívny útočník Tomáš Gärtner. Za najlepšieho hráča tímu SR vyhlásili organizátori Martina Kuboviča.

Hlasy

zdroj: SITA

Petr Koutný (tréner SR): "Mám za sebou dlhú trénerskú kariéru, napriek tomu ma prekvapilo, ako zle zobrali chlapci neúspech proti Lotyšsku. Bolo vidno, že v úvode stretnutia mali na sebe deku, postupne to však opadlo a zápas zvládli. Máme veľkú podporu od fanúšikov zo Slovenska, aj to nám veľmi pomohlo. Psychická príprava na tento duel nebola jednoduchá, no o to dôležitejšia. Nektorí chlapci po zápase s Lotyšskom plakali, čo nie je bežné. Zvládli sme to a myslím si, že môžeme byť spokojní s hrou, ktorou sa prezentujeme."

Lukáš Řezanina (kapitán SR, autor gólu): "Prehra s Lotyšskom nás veľmi mrzí. Dnes už to bolo celkom fajn, ale mali sme pred sebou jednoduchšieho súpera, takže sme nemuseli byť hlavami na sto percent v pohode. Tak to potom aj vyzeralo v prvej tretine. Napokon to dobre dopadlo. Na začiatku sme boli smutní, ale potom sa to rozbehlo. Kvalita bola na našej strane. Ľudia nám fandia, chcú, aby sme skončili na deviatom mieste a my im to túžime splniť."

Jakub Klobučník (brankár SR): "Po nezdare s Lotyšskom bolo náročné motivovať sa na ďalší zápas. Zvládli sme to, hoci v prvej tretine sme mali problémy. Austrálčania ma prekvapili, nečakal som, že to bude tak náročný zápas, najmä v prvej polovici. Austrálčania hrali veľmi dobre na brejky. Našťastie sme to zvládli a potvrdili sme, že sme lepší tím. Ešte pred zápasom som si pozrel Tomáš Gärtnera, takže som čakal, že trestné strieľanie pôjde do bekhendovej strany, ale spravil to veľmi pekne."

Michal Dudovič (útočník SR, autor gólu): "Zápas s Lotyšskom budeme mať ešte dlho v hlave. Bola to prvá prehra. Pripravovali sme sa na to dva roky a nevyšlo to. V prvej tretine som sa dnes ešte necítil dobre, malo to dopad na náš výkon, ale napokon sme to zvládli. Myslím si, že duel sa zlomil, keď sme hrali dve presilovky po sebe. Dali sme rýchle góly a zrazu to bolo 4:2. Vždy sa lepšie hrá, keď nie je remíza, ale vedieme. Musíme si rozobrať hru Estónska, na týchto majstrovstvách ukázali, že to stále vedia, vôbec nehrajú zlý florbal. Musíme urobiť maximum pre to, aby sme uspeli, pretože keď pôjdeme iba na 99 %, nemáme šancu zvíťaziť."

Filip Čonka-Skyba (útočník SR): "Dnes ráno i včera večer sme boli veľmi smutní, naozaj sme sa chceli prebojovať do najlepšej osmičky. Nepodarilo sa nám to, žiaľ, taký je šport. Nechcem na zápas s Lotyšskom zabudnúť, veľa som o tom premýšľal, čo sme mohli urobiť lepšie. Nechcem, aby to bolo takto. Chcem, aby sme sa postupne dotiahli na svetovú elitu. V prvej tretine bolo vidno, že sme smutní, ale nechceli sme spadnúť do boja o jedenáste miesto. Neviem, čo môžeme čakať od Estónska, majú omladení tím, ale my máme dobrú generáciu, takže verím, že to zvládneme."