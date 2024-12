Slovenskí europoslanci zagratulovali Šimečkovi k zvoleniu za podpredsedu europarlamentu, považujú to za obrovský úspech

Vladimír Bilčík (Spolu/EPP) vidí v Slovákovi na poste podpredsedu EP veľký úspech nielen pre Šimečku, ale aj pre celú krajinu. „V eurovoľbách v roku 2019 sme spoločne stáli na čele našej víťaznej koalície, kampaňovali za skutočne európske Slovensko a sľúbili našim voličkám a voličom, že v Európskom parlamente nebudeme sedieť v zadnej lavici. Mysleli sme to vtedy ako metaforu tvrdej práce, no Mišo Šimečka si dnes doslova v Európskom parlamente presadol do prvých lavíc,“ doplnil.