Slovenskí europoslanci považujú Nord Stream II za kontroverzný projekt. Zhodli sa, že nemal nikdy vzniknúť

Plynovod Nord Stream II spájajúci Ruskú federáciu a Nemecko nemal podľa niektorých slovenských poslancov Európskeho parlamentu (EP) nikdy vzniknúť, iní ho považujú za kontroverzný.

Europoslanci to povedali pre agentúru SITA.

V súvislosti s napätím okolo Ruska a Ukrajiny vyhlásil americký prezident Joe Biden, že ak by došlo k vojenskému konfliktu medzi oboma krajinami, s projektom plynovodu Nord Stream II by bol koniec. Vyhlásil to po stretnutí s nemeckým kancelárom Olafom Scholzom.

Putin Nord Stream II zneužíva

Europoslanec Vladimír Bilčík (Spolu/EPP) zdôraznil, že spomínaný plynovod nemal nikdy vzniknúť. Pripomenul, že ruský prezident Vladimir Putin využíval vždy zásobovanie Európy plynom na presadzovanie svojich geopolitických záujmov.

Nord Stream II nie je podľa Bilčíka výnimkou. „Putin ho zneužíva na to, aby rozdeľoval spojencov a už dnes sa mu jeho stavba oplatila, hoci plyn ním ešte neprúdi. V tejto chvíli je úplne adekvátne a správne hroziť zastavením tohto projektu,“ pripomenul. Putin si len tak môže uvedomiť, že jeho prípadná agresia mu len tak neprejde.





Róbert Hajšel (Smer-SD/S/D) pripomenul, že ak by Rusko skutočne napadlo Ukrajinu, zamedzilo by to nielen spusteniu plynovodu Nord Stream II, ale aj dodávkam plynu do Európy vrátane Slovenska. Verí preto, že bude pokračovať dialóg medzi Moskvou a Kyjevom, aby sa konflikt urovnal diplomatickou cestou.

Kontroverzný projekt

Poslankyňa EP Miriam Lexmann (KDH/EPP) vidí v projekte plynovodu Nord Stream II snahu Moskvy zvýšiť energetickú závislosť Európskej únie (EÚ) od Ruska. „Pre plynovod sa stávame vydierateľnými, čo oslabuje našu pozíciu a schopnosť nachádzať riešenie konfliktu na východných hraniciach Ukrajiny či snahu brániť sa ruskej hybridnej vojne,“ vysvetľuje.





Dodáva, že EÚ by sa nemala nechať vydierať a mala by jasne komunikovať, že vyhrocovanie situácie s Ukrajinou bude mať tvrdé ekonomické následky vrátane zastavenia projektu plynovodu.

Europoslankyňa Monika Beňová (Smer-SD/S/D) pokladá plynovod z Ruska do Nemecka od počiatku za kontroverzný projekt. Považuje tiež za správne, aby projekt Nord Stream II nezískal potrebné povolenia na prevádzku. A to bez ohľadu na napätú situáciu medzi Ruskom a Ukrajinou.

Ukončenie výstavby plynovodu

Podpredseda EK Michal Šimečka (PS/RE) sa prikláňa k názoru amerického prezidenta. Projekt plynovodu je podľa neho od začiatku v rozpore s európskymi záujmami a hrozba jeho zastavenia je silnou pákou pri vyjednávaní s ruským prezidentom. „Je dôležité, aby sme od začiatku deklarovali, že napadnutie Ukrajiny vyjde režim draho,“ mieni.





Podľa Ivana Štefanca (KDH/EPP) je situácia medzi Ukrajinou a Ruskom alarmujúca, preto je potrebné využiť všetky diplomatické, politické a ekonomické možnosti na to, aby sa konfliktu zabránilo.

Plynovod je jednou z týchto možností. „Súčasní ruskí predstavitelia rozumejú len silnému jednotnému postoju demokratických krajín,“ povedal. V hre je podľa neho bezpečnosť EÚ, teda aj Slovenska.





Poslanec EP Eugen Jurzyca (SaS/ECR) považuje Nord Stream II za kontroverzný projekt. Zaradenie jeho ukončenia medzi kroky nevojenskej odvety považuje za primerané.

EÚ nebude tolerovať agresiu Moskvy

Martin Hojsík (PS/RE) konštatuje, že v prípade, že Putinove Rusko opätovne napadne Ukrajinu, je potrebné dosiahnuť, aby pocítilo dôsledok svojich činov.

„Definitívny koniec pre Rusko politicky dôležitého projektu Nord Stream II by bol jasným signálom, že Európa a USA sú jednotné a nebudú tolerovať eskaláciu konfliktu a agresívne správanie Kremľu,“ povedal. Slová amerického prezidenta a vyjadrenia nemeckého kancelára považuje za adekvátne a potrebné.

Tvrdé sankcie proti Rusku

Pozastavenie či dokonca ukončenie projektu Nord Stream II považuje za legitímny dôsledok v prípade eskalácie napätia na rusko – ukrajinskom pohraničí aj europoslanec Michal Wiezik (PS/RE).

„EÚ je najväčším obchodným partnerom Ruska, obchodné vzťahy s EÚ majú istotne vysokú váhu aj pre Rusko. Sankcie musia byť natoľko významné, aby odradili Rusko od agresie,“ zdôraznil.





Domnieva sa, že zacielenie sankcií na plynárenstvo by mohlo priniesť Rusku významnejšie straty než akékoľvek doterajšie kroky. Podobné výroky by však očakával od nemeckého kancelára Scholza.





Europoslanec Peter Pollák (OĽaNO) považuje výroky amerického prezidenta Bidena za neadekvátne. „Podobné vyjadrenia by som očakával od niektorého z vysokých zástupcov Nemecka, ale nie od amerického prezidenta,“ povedal.

