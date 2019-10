Slovenskí dolároví milionári veria najviac stavebným pozemkom, obľúbili si však aj iné investície

BRATISLAVA 29. septembra (WebNoviny.sk) - Slovenskí dolároví milionári veria z hľadiska výnosu najviac stavebným pozemkom. V prieskume J&T Banky Wealth Report medzi dolárovými milionármi sa tak vyjadrilo 35 % respondentov. Korporátnym dlhopisom verí 32 % slovenských dolárových milionárov. Akcie zahraničných firiem uviedlo 21 % opýtaných.

Otvorenosť k investičným nástrojom

K stáliciam, čo sa týka najzaujímavejšieho zhodnotenia, u slovenských dolárových milionárov patria alternatívne investície (24 %), zmenky (13 %) či iné nehnuteľnosti (12 %).

Najväčší posun vo vnímaní najzaujímavejšieho výnosu zažili u nich podľa J&T Banky startupy, keď medziročne vzrástli o desať percentuálnych bodov a dosiahli 25 %, čo je podľa banky návrat na úrovne spred roka 2017.



Pri celkovom pohľade na portfólio badať u milionárov podľa J&T Banky ešte opatrnosť, keď 51 % z neho tvoria stále konzervatívne nástroje. Avšak citeľná je už podľa vyjadrení riaditeľky J&T Banky na Slovensku Anny Macalákovej väčšia otvorenosť k investičným nástrojom. Slováci si obľúbili najmä investovanie do korporátnych dlhopisov, ktoré tvoria 30 % ich investičného portfólia, čo je dvakrát viac ako pri svetových milionároch.

Záujem o zberateľské aktíva

Prieskum ukázal, že slovenskí dolároví milionári sa stále viac zaujímajú aj o zberateľské aktíva. Investujú najmä do umenia, známok a do mincí. Prestíž spojenú s vlastníctvom danej veci dolároví milionári spájajú najmä s hodinkami. Pri víne vyhráva zasa pridruženie do spoločenstva ľudí, ktorí majú o túto vec záujem.



Prieskum z júna až augusta 2018 uskutočnila J&T Banka v spolupráci s agentúrou Perfect Crowd. Cieľom prieskumu bolo zmapovať investičné správanie a životný štýl dolárových milionárov, teda tých, ktorých disponibilný majetok má hodnotu minimálne 1 milión USD. Do prieskumu sa na Slovensku zapojilo 114 respondentov.

