Slovenskí a českí cestní dopravcovia zvažujú podporu návrhov Rakúska rámci cestného balíka EÚ

BRATISLAVA 12. októbra (WebNoviny.sk) - Slovenskí a českí cestní dopravcovia si vedia predstaviť prijatie niektorých kompromisných riešení v nových návrhoch Rakúska v rámci cestného balíka Európskej únie.

Pre Slovensko je kľúčový export

Návrhy rakúskeho predsedníctva v Rade EÚ o legislatívnych reguláciách v cestnej doprave a o vysielaní pracovníkov by podľa združení dopravcov ČESMAD Slovakia a ČESMAD Bohemia mohli byť za istých okolností "svetlom na konci tunela".

Ako v piatok informoval ČESMAD Slovakia, cieľom je vyhnúť sa legislatívnej fragmentácii v EÚ, ktorá by pri najhoršom možnom scenári mohla znamenať 28 odlišných národných právnych úprav minimálnych miezd, sociálnych štandardov a administratívnej záťaže, čo by definitívne ohrozilo myšlienku jednotného európskeho trhu a mobilitu v Európe.

Pre slovenských dopravcov je kľúčový export. "Naším záujmom je vrátiť vodičov a kamión čo najrýchlejšie späť domov. Nemáme nomádskych vodičov, ktorí križujú iba štáty západnej Európy počas mnohých mesiacov a týmto deformujú trh, ako aj vytvárajú negatívny imidž cestnej dopravy v očiach verejnosti. Naši vodiči netrávia mesiace v kabíne, naše kamióny nečakajú týždne v prístave v Rotterdame na náklad," povedal prezident ČESMAD-u Slovakia Pavol Jančovič.

Spolu so zástupcami českého združenia dopravcov tento týždeň rokovali v Bruseli so slovenskými a s českými europoslancami, za účasti veľvyslancov SR a ČR pri EÚ Petra Javorčíka a Jakuba Dürra. Hlavnou témou bol tzv. Balíček mobility Európskej komisie, osobitne nové návrhy Rakúska.

Režim jazdy a odpočinku vodiča

Rakúsko, napríklad, navrhuje, aby sa vodič aj s vozidlom mohol vrátiť domov, do sídla dopravnej firmy najmenej každé štyri týždne. To by malo výrazne obmedziť počet tzv. nomádskych vodičov deformujúcich trh cestnej dopravy.

Podobne pôvodne navrhované čerpanie pravidelného týždenného odpočinku mimo vozidla by nebolo vyžadované a vodič by mohol odpočívať vo vozidle s podmienkou, že musí byť zaparkované na vyhradenom parkovisku s primeraným vybavením.

ČESMAD Slovakia aj ČESMAD Bohemia v súvislosti s nariadením o režime jazdy a odpočinku vodiča podporujú možnosť čerpania dvoch skrátených odpočinkov po sebe, s predpokladom následného návratu vodiča a vozidla domov.

Aby kamióny nejazdili prázdne

Dopravcovia považujú za stále horúcu tému aj kabotáž, teda prevádzkovanie osobnej, alebo nákladnej cestnej dopravy medzi dvomi miestami na území iného štátu. Európska komisia pri kabotáži pôvodne navrhla neobmedzený počet prepráv za päť dní.

"Návrh rakúskeho predsedníctva je zachovať súčasné pravidlo - maximálne tri prepravy počas siedmich dní, ďalej tzv. cooling off period (lehota na rozmyslenie) štrnásť dní a zároveň kontrola dokumentov súvisiacich s prepravami vykonanými v hostiteľskom štáte za sedem dní," uviedol Jančovič.

"Pre slovenských dopravcov je dôležité, aby aspoň nejaká miera kabotáže zostala zachovaná tak, aby kamióny nemuseli jazdiť prázdne," zdôraznil.

Ochranárske opatrenia "starých" členov

Legislatívne opatrenia EK, ako aj národné zákony o minimálnych mzdách v Nemecku, vo Francúzsku či Rakúsku majú podľa ČESMAD-u Slovakia okrem iného regulovať lokálne trhy a vytlačiť konkurenciu stredo- a východoeurópskych dopravcov. Tí to považujú za ochranárske opatrenia "starých" členov EÚ.

Slovenskí alebo českí dopravcovia sa naučili byť lacnejší, efektívnejší a vynaliezavejší ako ich západní kolegovia. Zástancovia týchto opatrení podľa slovenského združenia podkopávajú prosperitu a konkurencieschopnosť Európy v globálnom priestore, keďže budú mať dopad aj na priemysel, obchod a služby.

"Nárast nákladov na cenu práce vodičov kamiónov už dnes zákazníci odmietajú pokryť, nehľadiac na administratívnu náročnosť, ak by sektor cestnej dopravy bol plne pod smernicou o vysielaní. Vhodným kompromisom by mohlo byť vyňatie tranzitu a bilaterálnych prepráv, ako aj ponechanie určitého objemu treťoštátnych prepráv mimo jurisdikcie smernice," dodal Jančovič.

