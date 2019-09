Slovenské železnice znižujú stratu, plánujú viac investícii do opráv a modernejších vlakov

BRATISLAVA 4. decembra (WebNoviny.sk) - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK) očakáva, že zníži stratu z vlaňajších 4 mil. eur na 2 mil. eur v tomto roku. Národný osobný vlakový dopravca v tomto roku zároveň prepraví 74 miliónov cestujúcich, čo bude o 3 % viac ako v minulom roku.

"To povedie k ďalším novým tržbám, ktorých bude zhruba o 5 % viacej. Tržby z predaja lístkov budú 84 mil. eur. Toto nám pomôže k tomu, aby sme odbremenili tlak zvyšujúcich sa cien na vstupoch," povedal pre agentúru SITA podpredseda predstavenstva a riaditeľ úseku ekonomiky a informačného manažmentu ZSSK Patrik Horný.

Väčšie investície do opráv

ZSSK potrebuje viac investovať do opravárenských služieb z dôvodu vyššieho objemu opráv. "Máme hodnotu aktív zhruba 1 mld. eur, ale tam sú aj depá a vlaky. Hovoríme, že v roku 2030, keď chceme mať 60 % novších vlakov, tak by sme museli mať hodnotu 2 mld. eur. To znamená, že by sme museli ročne pridávať okolo 100 mil. až 120 mil. eur na strane aktív," priblížil Horný.

To sa im podľa neho bude dariť, pretože zo zdrojov Európskej únie v súčasnosti nakúpia elektrické jednotky za 160 mil. eur a dieselové jednotky za 70 mil. eur. "Budeme mať tri stavby technicko-hospodárskych, technicko-hygienických budov za 100 mil. eur. Plus každý rok 60 mil. eur - 70 mil. eur z vlastných zdrojov," uviedol Horný. Na 1 mld. až 1,5 mld. eur aktív by sa podľa neho mali dostať v roku 2025, resp. 2026.

Chcú ušetriť na nákladoch

ZSSK v tomto roku vynaložila na osobné náklady pre zamestnancov o 6 mil. eur viac ako vlani. "Podobná záťaž nás môže čakať aj budúci rok, ale ešte sme neuzavreli kolektívne vyjednávanie. Ceny energií nám rastú o 10 %, to znamená asi 5 mil. eur na nákladoch. Ceny náhradných dielov a služieb takisto rastú. Nektoré náhradné diely sú drahšie o 20 - 30 % oproti minulému roku," poznamenal Horný. Potrebné je podľa neho vnútri firmy nájsť zdroje efektivity, čiže ušetriť na niektorých nákladoch.

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., vznikla ako samostatný osobný dopravca začiatkom roku 2005. Je jednou z troch nástupníckych spoločností bývalých jednotných železníc. Má základné imanie 212,44 mil. eur a jej jediným akcionárom je štát v zastúpení Ministerstva dopravy a výstavby SR. Spoločnosť vykonáva osobnú dopravu vo verejnom záujme na základe objednávky štátu a od decembra 2016 opäť prevádzkuje komerčné IC vlaky bez podpory štátu.

