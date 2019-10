Slovenské železnice upozorňujú na výluky vlakov, cestujúcich prepravia autobusmi

Na železničnom úseku Šaštín-Stráže – Kúty bude výluka 15. až 17. októbra od 8:00 do 13:25. Budú tu opravovať priecestie, ktoré bude uzatvorené od 15. októbra od 8:00 do 17. októbra do 18:00. Obchádzková trasa povedie cez železničné priecestie v ŽST Šaštín-Stráže.