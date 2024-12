Slovenské zdravotníctvo čaká apokalypsa, lekári aj sestričky

Zástupcovia organizácií pôsobiacich v oblasti zdravotníctva si myslia, že zdravotníctvo nebude dostupné. Minimálne v období krízového stavu, v ktorom sa Slovensko aktuálne nachádza.

Ako ďalej na utorkovej tlačovej konferencii povedal prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR Tomáš Malatinský, blížime sa ku kolapsu a dôvodom je nižšia suma za poistencov štátu naplánovaná v rozpočte verejnej správy na nasledujúci rok.

V porovnaní napríklad s Českou republikou sa v rámci rozpočtu dokonca dostávame podľa neho na polovičnú úroveň, a teda príjmy za poskytovateľa budú na polovičnej úrovni.

Odliv zdravotníkov bude pokračovať

Suma za poistencov štátu bola v tomto roku v rámci rozpočtu vo výške 1,43 miliardy eur. Pre rok 2022 je podľa odborníkov z oblasti zdravotníctva naplánovaná suma 1,1 miliardy eur. „Dlhodobo hovoríme, že chýbajú v zdravotníctve personálne kapacity, nie je ani reforma zdravotníctva hotová,“ pokračoval Malatinský.

Prezident Asociácie nemocníc Slovenska Marián Petko skonštatoval, že slovenské zdravotníctvo čaká jednoznačne apokalypsa. „Loď, ktorá sa volá slovenské zdravotníctvo, a ktorá donedávna chcela plávať po prúde s Českou republikou a Poľskom, otáčame proti prúdu a smerujeme k ukrajinskému zdravotníctvu,“ uviedol Petko.





Hromadný odchod zdravotníckych pracovníkov bude podľa Petka pokračovať. Na juhu majú hlásené odchody smerom do Maďarska a na severe do Poľska, kam chodia slúžiť. V konečnom dôsledku na to všetko doplatia podľa neho pacienti.

Odmena za koronavírus

Kým v iných krajinách podľa Petka navyšujú prostriedky do zdravotníctva, Slovensko ide opačným smerom. „Ministerstvo financií a vláda nám chystá takúto odmenu za COVID,“ dodal Petko.

Prezidentka Zväzu ambulantných poskytovateľov Jaroslava Orosová doplnila, že kolaps zdravotníctva nastane v nasledujúcich rokoch, začne to podľa nej už v budúcom roku. Zatvárajúce sa ambulancie nemá totiž kto nahradiť.





„Čiže ten kolaps čoskoro príde, ak sa už nedeje,“ uzavrela Orosová. Rozpočet je podľa odborníkov v sektore absolútne nedostatočný a ak ho nezmenia, tak aktuálne problémy sa budú stupňovať. Rozpočet by mal byť podľa nich minimálne na úrovni tohto roka a mal by zároveň kalkulovať s úrovňou inflácie, ak ho nechcú navýšiť.

Dofinancovanie zdravotnej starostlivosti

Ministerstvo financií odmieta, že by akékoľvek čisto účtovné rozhodnutie malo priamy dopad na chod nemocníc alebo by nejakým spôsobom ohrozilo poskytovanú starostlivosť pre pacientov. „Štát totiž musí priebežne zabezpečovať dostatočné financovanie zdravotnej starostlivosti v súlade so zákonom o zdravotnom poistení,“ uviedol pre agentúru SITA tlačový odbor rezortu financií.

Ministerstvo financií sa pri určovaní platby za poistencov štátu pozerá na celkové výdavky v zdravotníctve v závislosti od ekonomického vývoja, a to tak, ako hovorí zákon o zdravotnom poistení.





„V prípade, ak sa preukáže, že tretia vlna nespôsobuje očakávaný odklad zdravotnej starostlivosti, v súlade so zákonom rezort financií dofinancuje všetku poskytnutú zdravotnú starostlivosť,“ konštatuje ministerstvo.

Dve miliardy eur do zdravotníctva

Tlačový odbor rezortu financií zároveň zdôraznil, že v tomto roku štát vynaloží na zdravotnícke výdavky súvisiace s pandémiou 749 miliónov eur.





„Spolu s platbou štátu tak pôjdu v tomto roku do zdravotníctva takmer dve miliardy eur, čo predstavuje historicky najvyššiu sumu a zvýšenie až o 63 percent oproti roku 2019,“ uzavrelo ministerstvo financií.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Poškodená zásielka nie je zodpovednosťou Ježiška, ale predávajúceho

21.12.2024 (SITA.sk) - V rámci sviatkov preferuje čoraz viac spotrebiteľov nákup darčekov online s doručením domov. Týmto spôsobom sa však nedá úplne vyhnúť nečakaným problémom, ako sú poškodené zásielky.

Krehké predmety

Riaditeľka spotrebiteľskej organizácie dTest Eduarda Hekšová radí nepreberať zásielku s poškodenou krabicou, ak obsahuje krehké predmety. Pri prevzatí balíka by mal spotrebiteľ dôkladne zdokumentovať jeho stav a v prípade potreby ihneď kontaktovať predávajúceho.

„Ak sa rozhodnete balík aj napriek zjavnému poškodeniu prevziať, dokumentáciu rozhodne nepodceňte a skúste si natočiť populárny unboxing,“ dodáva Hekšová. Aj v prípade, že nepoškodený balík obsahuje poškodený tovar, je možné ho reklamovať, pretože predávajúci zodpovedá za správne zabalenie výrobku.

Poškodená zásielka

Spotrebiteľ má povinnosť reklamovať poškodenú zásielku priamo u predávajúceho, lebo práve s ním má uzatvorenú zmluvu, nie s prepravcom. Iná situácia nastane, ak si spotrebiteľ objednal vlastného prepravcu, ktorého predávajúci neponúka.

V takom prípade je potrebné reklamáciu riešiť s doručovateľom. Spotrebiteľom sa odporúča skontrolovať zásielku hneď po jej doručení, aby sa vyhli komplikáciám pri reklamácii.

Ľudia často očakávajú, že tovar objednaný na Vianoce dorazí pred Štedrým dňom. Ak sa tak nestane, Hekšová upozorňuje, že majú možnosť odstúpenia od zmluvy.

„Ak predávajúci nedodá tovar v dohodnutom termíne, má spotrebiteľ právo stanoviť dodatočnú lehotu. Ak ani táto lehota nie je splnená, je možné odstúpiť od zmluvy,“ vysvetľuje Hekšová.

Vrátenie tovaru

Online nákupy poskytujú zákazníkom možnosť vrátiť tovar do 14 dní bez udania dôvodu. Toto právo umožňuje odstúpiť od zmluvy, napríklad ak je doručenie dlhšie, než sa očakávalo.

V období Vianoc často obchodníci garantujú doručenie tovaru do Štedrého dňa. Ak tento sľub nesplnia, ide o podstatné porušenie zmluvy.

Preťaženie doručovacích miest

Taktiež je tu riziko preťaženia doručovacích miest. Doručovacie spoločnosti sú niekedy nútené uložiť balíky na alternatívne miesta, ak je pôvodné miesto obsadené. Podľa Hekšovej je dôležité, aby nové miesto bolo podobne dostupné, čo sa týka vzdialenosti aj otváracej doby.

Problémy sa vyskytujú, keď nové miesto nie je obdobné, napríklad keď sú rozdiely v otváracej dobe alebo vzdialenosti značné. Ak sa miesto doručenia zmení na menej dostupné, môže to pre spotrebiteľov predstavovať veľké obmedzenie.

Náhradné miesto doručenia

Niektoré spoločnosti ponúkajú ľuďom možnosť vybrať si náhradné miesto doručenia, čo môže byť výhodné.

„Pre spoločnosti je odhadovanie obsadenosti doručovacích miest zložité,“ dodáva Hekšová, a preto možnosť výberu alternatívneho miesta môže zvýšiť spokojnosť spotrebiteľov. Avšak, nie všetky spoločnosti túto možnosť poskytujú a nie vždy sú v okolí dostupné alternatívne miesta.