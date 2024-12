Slovenské volejbalistky v druhom zápase na majstrovstvách nebodovali, podľa trénera si dostatočne neverili

19.8.2023 (SITA.sk) - Slovenské volejbalové reprezentantky nenadviazali na úvodné víťazstvo na tohtoročných majstrovstvách Európy, v piatkovom druhom zápase D-skupiny v estónskom Tallinne podľahli Holanďankám 0:3.

Ťažký zápas

Zverenkyne trénera Michala Mašeka vo štvrtok zdolali Fínky 3:0, a tak sú v tabuľke tretie so ziskom troch bodov. Tretí duel odohrajú už v sobotu, keď v metropole Estónska nastúpia proti Španielkam (15.00 h SELČ).

Slovenky uhrali proti Holanďankám 20 bodov v prvom sete, vo zvyšných dvoch dosiahli o bod menej.

"Bol to veľmi ťažký zápas. Bolo náročné presadiť sa proti vysokému bloku a dobre organizovanej obrane. Do istého momentu sme dokázali hrať, potom sa ukázala skúsenosť Holanďaniek a urobili sme v sériách príliš veľa chýb. Škoda, že dievčatá nedokázali uveriť, že sa dá vyvinúť tlak aj proti takto silnému súperovi. Boli sme schopní ho vyvíjať servisom či útokom. Do istého momentu sa nám to darilo, ale hráčky tomu až tak neuverili. Musíme byť pokojní v takých ťažkých situáciách. Bolo tam veľa situácií, napríklad sme nezareagovali na uliate lopty. Mohli sme to ubrániť a v tom musíme byť pokojnejší a presnejší, aby sme Španielky mohli tlačiť počas celého zápasu a nielen v určitých fázach hry," uviedol Mašek podľa webu Slovenskej volejbalovej federácie (SVF).

Premiérový štart

Najproduktívnejšou slovenskou hráčkou v stretnutí bola Zuzana Šepeľová, ktorá zažila premiéru na kontinentálnom šampionáte.

"V zápase som sa cítila dobre a teší ma, že mám za sebou premiérový štart na majstrovstvách Európy. To, že sa tak stalo v zápase proti Holandsku, je len bonus k tomu. Je to veľmi kvalitný tím. Veľmi ma mrzí prehra, ale na druhej strane som rada, že sme si na ihrisku neurobili hanbu a ideme ďalej," skonštatovala smečiarka, ktorá nazbierala 15 bodov.

Slovenské volejbalistky sa D-skupine na ME 2023 stretnú aj s Francúzkami (21.8. o 16.00 h) a domácimi Estónkami (22.8. o 19.00 h).

Ženský tím SR hrá momentálne šiestykrát na kontinentálnom šampionáte (2003, 2007, 2009, 2019 a 2021), zatiaľ vždy postúpil zo skupiny.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Štvrtok 19. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Štvrtok 19. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Doobeda bude fantasticky, ale neskôr vás poriadne potrápi uzavretosť a zdržanlivosť osoby, s ktorou sa dnes stretnete. Zabodujete svojou fantáziou.

Býk 21.4. - 21.5.

Na vášho partnera čaká ustupovanie a prispôsobovanie sa, čo je vlastne jeho najčastejšou úlohou. Tentoraz bude vyžadovať rýchle tempo.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Ak sa chcete osvedčiť aj na umeleckom poli, vystihli ste pravú chvíľu. Nebudú vám chýbať originálne nápady, ani inšpirácie. Dobré aspekty sú aj na lásku a všetko, čo súvisí s vašimi záľubami.

Rak 22.6. - 22.7.

Snažte sa presadiť svoje tvorivé možnosti a schopnosti, kým sa to ešte dá. Môžete tým veľa získať. Je najvyšší čas, aby ste prestali ťahať za kratší koniec. Máte na viac.













Všetky Horoskopy Štvrtok 19. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?



Ako schudnúť podľa znamenia zverokruhu



Čo je najkrajšia vlastnosť vášho znamenia?



Najčastejšie používané klamstvá podľa znamenia zverokruhu