Slovenské volejbalistky spoznali súperky na európskom šampionáte, budú hrať v základnej D-skupine

ISTANBUL 23. januára (WebNoviny.sk) - Slovenské volejbalové reprezentantky sa v bratislavskej základnej D-skupine tohtoročných majstrovstiev Európy EuroVolley 2019 (23. augusta - 8. septembra) stretnú s Ruskami, Nemkami, Bieloruskami, Španielkami a Švajčiarkami. Rozhodol o tom stredajší poludňajší žreb v istanbulskom paláci Basketmakers Kiosk.

Európsky šampionát sa premiérovo uskutoční v štyroch krajinách a po prvý raz s 24 účastníkmi. Hostiteľmi vedno so Slovenskom a Tureckom sú Poľsko a Maďarsko. Slovenky, ktoré vedie taliansky kormidelník Marco Fenoglio, sa na ME predstavia po desiatich rokoch a celkovo po štvrtý raz (2003, 2007, 2009, 2019).

Štyri šesťčlenné skupiny

Počas žrebu vznikli štyri šesťčlenné skupiny krajiny rozdelili do košov podľa európskeho rebríčka, ktorý bol aktuálny pred štartom kvalifikácie. Kvarteto hostiteľov už skôr priradili ku konkrétnym skupinám - Turkyne sa predstavia v "áčku" (Ankara), Poľky v "béčku" (Lodž) a Maďarky v "céčku" (Budapešť).

Doterajšie umiestnenia SR na ME v zátvore počet účastníkov Turecko 2003 - 12. miesto (12) Belgicko a Luxembursko 2007 - 13. miesto (16) Poľsko 2009 - 13. miesto (16)

Do bratislavskej D-skupiny, ktorú odohrajú na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu, k Slovenkám najskôr z prvého koša pribudli Rusky, rekordérky histórie MS (7 titulov) aj ME (19 titulov), z druhého následne Nemky a z tretieho z ruky ambasádorky ME na Slovensku Adriany Marčekovej Bielorusky. Z dvoch výkonnostne nižších košov neskôr túto skupinu skompletizovali Španielsko a Švajčiarsko.

Dvaja nováčikovia šampionátu

Aktuálne majsterky sveta aj Európy Srbky sa predstavia v Ankare, budú čeliť Turecku, Bulharsku, Francúzsku, Fínsku a Grécku. Strieborné zo svetového šampionátu Talianky si v Lodži zmerajú sily s kvintetom Poľsko, Belgicko, Ukrajina, Portugalsko, Slovinsko. Úradujúce vicemajsterky Európy Holanďanky v Budapešti nastúpia proti Maďarkám, Chorvátkam, Azerbajdžankám, Rumunkám a Estónkam.

Majstrovstvá Európy odohrajú v spomenutých štyroch mestách: Ankare, Lodži, Budapešti a Bratislave. V šesťčlenných skupinách absolvuje každé družstvo päť súbojov, štyria najlepší z každej skupiny postúpia do osemfinále a od tejto fázy sa hrá na jeden zápas. Každá krajina hostí dva osemfinálové zápasy, štvrťfinále odohrajú v Turecku a Poľsku, semifinále a zápasy o medaily v Ankare.

Dvoma nováčikmi šampionátu sú Portugalčanky a Estónky, z popredných krajín rebríčka chýba len desiate Česko, ktoré stroskotalo v kvalifikácii v skupine s Estónskom, Fínskom a Švédskom. Slovenky v predchádzajúcich troch kvalifikáciách (2013, 2015, 2017) neboli ďaleko od postupu na šampionát, ich púť sa skončila tesne pod vrcholom - až v baráži.

Majstrovstvá Európy volejbalistiek EuroVolley 2019 zloženie základných skupín A-skupina (Ankara/Tur.): Turecko, Srbsko, Bulharsko, Francúzsko, Fínsko, Grécko B-skupina (Lodž/Poľ.): Poľsko, Taliansko, Belgicko, Ukrajina, Portugalsko, Slovinsko C-skupina (Budapešť/Maď.): Maďarsko, Holandsko, Chorvátsko, Azerbajdžan, Rumunsko, Estónsko D-skupina (Bratislava): SLOVENSKO, Rusko, Nemecko, Bielorusko, Španielsko, Švajčiarsko zloženie košov pred žrebom Hostitelia: Turecko (A-skupina), Poľsko (B-skupina), Maďarsko (C-skupina), SLOVENSKO (D-skupina) 1. kôš: Srbsko, Rusko, Taliansko, Holandsko 2. kôš: Nemecko, Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko 3. kôš: Bielorusko, Ukrajina, Azerbajdžan, Francúzsko 4. kôš: Rumunsko, Španielsko, Fínsko, Portugalsko 5. kôš: Švajčiarsko, Slovinsko, Grécko, Estónsko rámcový program šampionátu 23. - 29. 8.: zápasy v základných skupinách (Ankara/Tur., Lodž/Poľ., Budapešť/Maď., Bratislava) 1. 9.: osemfinále (Ankara/Tur., Lodž/Poľ., Budapešť/Maď., Bratislava) 4. 9.: štvrťfinále (Ankara/Tur., Lodž/Poľ.) 7. 9.: semifinále (Ankara/Tur.) 8. 9.: finále, o 3. miesto (Ankara/Tur.)

