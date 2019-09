Slovenské Vianoce majú mnoho podôb. Poznáte ich?

Tradície na západnom Slovensku sa rozhodne nedajú vtesnať do jednej vety. V dnešnej, modernej spoločnosti má každá domácnosť svoje pravidlá. Aj napriek tomu platí, že na štedrovečernom stole by nemala chýbať chutná polievka. Môže to byť kapustnica, šošovicová či dokonca hríbová polievka. Za ňou nasleduje ryba pripravená na rôzne spôsoby. Najčastejšie vyprážaný, prípadne pečený kapor so zemiakovým šalátom.