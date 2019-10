Slovenské školstvo je dlhodobo podfinancované, s novým rozpočtom je však Lubyová spokojná

Ministerka školstva je rada, že sa im podarilo oproti minulému roku rozpočet navýšiť. „Podarilo sa to cez štátny rozpočet a aj cez Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania. Myslím si, že prostriedky treba dlhodobo navyšovať tak, aby sme tú priepasť, ktorá sa budovala počas dekád, zase postupne vykryli. Nie je to záležitosť jedného – dvoch rokov, je to záležitosť systematického úsilia ďalších niekoľkých vlád, pretože tak, ako prepad vznikal desiatky rokov, tak sa musí aj odstraňovať niekoľko rokov. S rozpočtom som však spokojná," uzavrela šéfka rezortu školstva.