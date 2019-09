Slovenské reprezentantky vo futsale prehrali s Fínkami a prišli o šancu zahrať si na záverečnom turnaji

PRIENAI 23. augusta (WebNoviny.sk) - Slovenské futsalové reprezentantky hneď v prvom zápase kvalifikácie prišli o šancu prebojovať sa na záverečný turnaj majstrovstiev Európy. Zverenky trénera Patrika Beera totiž vo štvrtok prehrali v B-skupine v litovskom Prienai s tímom Fínska tesne 2:3.

Keďže Fínky v stredu zdolali aj domáce futsalistky, z predkola postúpili do hlavnej fázy kvalifikácie, v ktorej budú v polovici septembra v Portugalsku bojovať okrem domácich aj so Srbkami a Češkami o jednu miestenku na záverečnom turnaji Final Four (február 2019).



Slovenky sa vo štvrtok ujali vedenia gólom Lenky Wienerovej v 40. sekunde, ale fínske súperky ešte v prvom polčase otočili na 2:1 a v druhom dejstve pridali aj tretí presný zásah. Opäť Wienerová síce v 32. min skorigovala na 2:3, ale to už nič nezmenilo na neúspechu slovenského výberu.

V piatok 24. augusta nastúpia slovenské futsalistky proti domácim reprezentantkám.

Kvalifikácia o postup na ME žien 2019 - Prienai (Lit.) - štvrtok: Fínsko - Slovensko 3:2 (2:1) Góly: 5. Hannulová, 12. Jokisalová, 26. Juntikková - 1. a 32. Wienerová Zostava SR: Tišliarová, Červíková - Baniková, Wienerová, Smatanová, Valová - Nagyová, Macková, Potengová, Komlodyová, Obetková, Šedivá Ďalšie zápasy v B-skupine: Litva - Fínsko 0:10, Slovensko - Litva (hrá sa v piatok 24. 8. o 17.00 h SELČ)





