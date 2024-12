Slovenské osobnosti žiadajú vládu o riešenie klimakrízy. Ľudí vyzývajú k podpisu petície (video)

Na Slovensku vznikla kampaň Klíma ťa potrebuje, ktorej cieľom je zastaviť klimatickú krízu.

Zakladateľkou iniciatívy, do ktorej sa zapojili osobnosti z rôznych oblastí spoločenského života, je Natália Pažická. Vo videu zverejnenom na stránke kampane vedci, aktivisti, moderátori, herci či hudobníci, upozorňujú aj na dopady klimatickej zmeny.

Klimatológ Jozef Pecho objasnil, že od roku 1881 sa priemerná ročná teplota na Slovensku zvýšila o takmer dva stupne Celzia. „Klimatickú krízu ešte stále veľa ľudí vníma ako niečo, čo sa ich netýka. No nie je to tak. Už teraz zásadne ovplyvňuje naše životy,“ povedal vo videu moderátor Viktor Vincze.

Herečka Táňa Pauhofová vyhlásila, že ľudstvo čelí najväčšej hrozbe v histórii. „Nehovoríme o vzdialenej budúcnosti. Hovoríme o tom, čoho ja a moja generácia budem svedkom. Nehovoriac o generácii našich detí,“ uviedla herečka Kristína Tormová.





Moderátor a greenfluencer Michal Sabo sa vyjadril, že politici nerobia pre klímu nič. „Preto to berieme do vlastných rúk,“ dodal.





Petícia s požiadavkami pre parlament

Na webstránke www.klimatapotrebuje.sk spustili petíciu, v ktorej adresujú tri základné požiadavky Národnej rade SR.





Žiadajú ju, aby „vyhlásila stav klimatickej núdze a zaviazala vládu, aby v rámci neho podriadila prípravu a schvaľovanie legislatívy, štátnych politík a štátnych projektov cieľu dosiahnuť klimatickú neutralitu v roku 2040?.





Ďalej, aby „zaviazala vládu SR, aby do konca roku 2021 pripravila a schválila štátnu stratégiu uhlíkovej neutrality Slovenskej republiky do roku 2040 ako plán krokov v jednotlivých odvetviach hospodárstva“ a tiež zaviazala vládu, „aby podporila sprísnenie klimatických cieľov, ktoré navrhuje Európska únia“.









Politické rozhodnutia sú kľúčové

Signatári petície upozorňujú, že Slovensko má v súčasnosti vypracovanú Nízkouhlíkovú stratégiu rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050, ktorá však nie je dostatočná.





Podľa nich je potrebné, aby vláda predostrela konkrétne opatrenia, vďaka ktorým bude možné dosiahnuť uhlíkovú neutralitu. Pomôcť môžu aj miliardy eur, ktoré krajina získala od Európskej únie.

Piliere systémovej zmeny

Uvádzajú tiež, že dôležitou súčasťou na dosiahnutie cieľa je systémová zmena, ktorá však nie je namierená proti demokracii a slobode. Práve naopak.





Prvým pilierom zmeny sú „jasné kroky štátu na úrovni legislatívy, štátnych projektov aj investícií, ktoré budú zohľadňovať potrebu zastavenia klimatickej zmeny“. Zásadné je obmedziť uhlíkové emisie zmenami v energetike, hospodárstve, poľnohospodárstve či doprave, uvádza iniciatíva. Do druhého piliera spadá zmena nastavenia spoločnosti a prístupu ľudí k zdrojom planéty.





Za kampaňou nestojí žiadna politická strana. Signatármi petíciu sú Natália Pažická, Michal Sabo, Marta Fandlová, Zuzana Dutková, Jakub Filo, Jakub Hrbáň.

Vtáčia hodinka odštartuje druhý januárový víkend, podľa ornitológov sa do sčítania môže zapojiť každý

Vtáčia hodinka štartuje 10. januára, do sčítania vtáctva sa môže zapojiť každý. Informovala o tom Slovenská ornitologická spoločnosť (SOS)/BirdLife Slovensko, ktorá verejnosť pozýva na druhý ročník Vtáčej hodinky. Od 10. do 12. januára 2025 sa tak verejnosť môže zapojiť do sčítania vtáctva na zimných kŕmidlách a prispieť tak k vedeckému výskumu aj bez predchádzajúcej skúsenosti.

Zaznamenali prítomnosť vzácnych druhov

Ako spoločnosť vysvetlila, Vtáčia hodinka je program občianskej vedy, ktorý sleduje, aké druhy vtákov prilietajú k ľuďom na kŕmidlá počas zimy. Údaje získané z tohto projektu pomáhajú ornitológom lepšie pochopiť správanie a výskyt vtákov na Slovensku. V minulom ročníku zaznamenali prítomnosť vzácnych chochláčov severských, aj papagája.

SOS/BirdLife Slovensko súčasne vysvetľuje, ako sa do Vtáčej hodinky zapojiť. Stačí si v priebehu víkendu od 10. do 12. januára vybrať hodinu, počas ktorej budia ľudia sledovať svoje kŕmidlo a zaznamenávať, aké druhy vtákov prilietajú a koľko jedincov z každého druhu priletelo naraz. Výsledky sa zapisujú do online formulára na webovej stránke vtaciahodinka.sk.

„S príchodom zimy je pre vtáky čoraz ťažšie nájsť v prírode potravu. Koniec koncov to je práve dôvod, prečo na jeseň migrujúce druhy z nášho územia odlietajú na juh. Tie, čo tu zostanú, to nemajú ľahké. Hmyz ako dôležitá zložka potravy je úplne nedostupný, so semenami je to tiež ťažšie,“ vysvetlila spoločnosť.

Prikrmovanie vie naozaj pomôcť

Koordinátorka Vtáčej hodinky Zuzana Paulo Lackovičová doplnila, že dni sa skracujú a ich svetelná časť, počas ktorej vtáky hľadajú potravu, je tak oveľa kratšia v porovnaní s letným obdobím.

„Musia si preto vytvárať väčšie tukové zásoby. Prikrmovanie ľuďmi nie je pre vtáky na prežitie nutnosťou, no v miestach, kde chýba prirodzená potrava, ako napríklad v zastavaných územiach miest a obcí môže naozaj miestnym populáciám vtákov pomôcť. Okrem toho je prikrmovanie nápomocné najmä počas dní s mrazmi, poľadovicou či vysokou snehovou pokrývkou, keď sa potrava skrýva pod snehom a ľadom,“ doplnila Lackovičová. Odmenou za pomoc operencom je podľa nej radosť z ich pozorovania.

SOS/BirdLife Slovensko súčasne zdôrazňuje, že zimné prikrmovanie vtákov má zmysel, ak sa robí správne. Je nielen zdrojom potravy, ale aj dôležitých informácií.

Najpočetnejšími sú sýkorky a vrabce

„Sledovanie vtákov na kŕmidlách nám môže priniesť dôležité údaje o tom, aké druhy prilietajú k ľudským kŕmidlám, a čo ich správanie a výskyt ovplyvňuje. Môže nám pomôcť odhaliť prítomnosť zimných návštevníkov zo severu alebo naopak druhy, pre ktoré nie je bežné, že na zimu u nás zostávajú,“ uviedla Lackovičová s tým, že takéto údaje získava SOS/BirdLife Slovensko práve pomocou programu Vtáčia hodinka. Koordinátorka ďalej priblížila, že medzi najpočetnejšie druhy patrili v januári 2024 sýkorka veľká, vrabec domový a vrabec poľný.

„Ešte dôležitejšie je však porovnávanie medziročných rozdielov a následne zisťovanie trendov. Preto aj túto zimu pozývame ľudí, aby sčítavali s nami. Vtáčia hodinka funguje na princípe občianskej vedy, a preto čím viac údajov z rôznych lokalít získame, tým lepšie budeme vedieť zhodnotiť zmeny v správaní a zložení vtákov naprieč rokmi,“ dodala Lackovičová.

Spoločnosť súčasne informovala, že ľudia, ktorí sa zapoja do sčítania, majú možnosť vyhrať aj tematické ceny.