Slovenské nemocnice trápi nedostatok zdravotníkov, pomôcť majú najmä Ukrajinci

BRATISLAVA 6. apríla (WebNoviny.sk) - Nedostatok zdravotníkov by mohol podľa Asociácie nemocníc Slovenska (ANS) vyriešiť aj ich príchod z tretích krajín.

Ako informoval na stredajšej tlačovej besede viceprezident ANS Igor Pramuk, týka sa to predovšetkým Ukrajiny, ktorá je Slovensku jazykovo aj kultúrne blízka.

Inde majú otvorenú cestu

"My im robíme prekážky, ale my už o nich musíme bojovať," uviedol. Ako pripomenul, v súčasnosti majú otvorenú cestu do Čiech, Poľska aj do Nemecka. Podľa ANS je príchod takýchto zdravotníkov len prechodným riešením a predkladajú ho, aby nedošlo ku kolapsu pre nedostatok pracovníkov.

Ako ďalej Pramuk informoval, každý rok je prijatých približne 600 študentov medicíny. Aby bol v roku 2030 dostatok lekárov, mali by ich každoročne prijať 1 300, uviedol Pramuk. Nerovnováha medzi prijímaním medikov a tým, aká je potreba, je podľa neho obrovská.

Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská po stredajšom rokovaní vlády uviedla, že sa inšpirovala Českou republikou, kde je zavedený inštitút dočasných stáží. Lekár z tretej krajiny, ktorý bude chcieť robiť na Slovensku, bude musieť mať doplnkovú aj jazykovú skúšku.

Súčasné podmienky sú tvrdšie

Aby úspešnosť zvládnutia skúšky bola vyššia, pomôže mu táto odborná stáž, ktorá bude v rozsahu dvanástich mesiacov. Počas nej bude klasifikovaný ako absolvent lekárskej fakulty a musí mať určitého špecialistu, ktorý za neho bude zodpovedať.

"Do roku 2016 žiadna doplnková skúška nebola,“ pripomenula ministerka. Súčasné podmienky sú podľa nej preto tvrdšie. "Vtedy sme sa mohli obávať, že takýto lekár pôsobí v nemocniciach na Slovensku,“ povedala.

Ministerka chce, aby ten, kto má záujem na Slovensku pracovať a má na to dostatočné vzdelanostné predpoklady, mal také podmienky, aby doplnkovú skúšku urobil.

