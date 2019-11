Slovenské mestá bojujú s horúčavami, Nitra opravila fontány a Komárno skrátilo úradné hodiny

NITRA 31. júla (WebNoviny.sk) - Mestá na juhozápadnom Slovenska bojujú s horúčavami rôzne - skrátením úradných hodín, rozpračovačmi vody či polievaním ciest.

V Leviciach budú počas stredy a piatka od 10:00 do 14:00 rozdávať dobrovoľníci Územného spolku Slovenského Červeného kríža na pešej zóne okoloidúcim vodu.

Pitné fontánky v Leviciach

„K dispozícii sú aj pitné fontánky na námestí a na pešej zóne. Chladenie rozhorúčených ciest a chodníkov je zabezpečené ich polievaním,“ informovala levická radnica.

Komárno skracuje oddnes do 3. augusta úradné hodiny na mestskom úrade. Na základe pokynu prednostu budú úradníci pracovať od 7:30 do 13:30.





Kancelária prvého kontaktu na Námestí generála Klapku bude otvorená v utorok a vo štvrtok do 14:00, v stredu do 15:45 a v piatok do 12:00, pričom od 12:00 do 13:00 je obedná prestávka.

Zamestnávateľ má počas horúcich letných dní vytvoriť dobré podmienky na pracovisku



Nové rozprašovače vody v Nitre

Mesto Nitra dalo opraviť fontány a ešte pred letom osadilo v centre nové rozprašovače vody. Štyri nerezové brány, ktoré rozprašujú vodu, sú na pešej zóne a na Svätoplukovom námestí, piata je v Mestskom parku na Sihoti. Okrem toho sú na pešej zóne aj pitné fontánky. Vlani samospráva investovala aj do tieniacej techniky na mestskom úrade.

Nové Zámky upozorňujú na svojom webe obyvateľov, že Slovenský hydrometeorologický ústav vydal pre mesto na tieto dni druhý stupeň výstrahy v súvislosti s vysokými teplotami v čase od 14:00 do 18:00.





Teplota môže dosiahnuť až 35 stupňov Celzia. Radnica obyvateľov vyzýva na dodržiavanie pitného režimu a zároveň ich upozorňuje, aby v uzavretom aute v žiadnom prípade nenechávali dieťa ani zviera.

V Košiciach polievajú cesty

Horúce letné dni pomáhajú obyvateľom a návštevníkom Košíc na Hlavnej ulici spríjemniť osviežujúce rosiče vody. Ako informoval Miroslav Sambor z košického magistrátu, na Hlavnej ulici sú umiestnené dva vodné osviežovače vzduchu, ktoré sú v prevádzke každý deň od 10:00 do 18:00.





„Osviežovače vzduchu počas letných horúčav spríjemňujú pobyt Košičanom a návštevníkom historického centra nášho mesta. Teší ma, že ľudia si na tento spôsob osviežovania horúceho vzduchu rýchlo zvykli, využívajú ho a vnímajú pozitívne,“ povedal námestník primátora Martin Petruško.





Ako uviedol Sambor, Košičania a návštevníci majú k dispozícii aj iné druhy osvieženia, ktoré padnú vhod obzvlášť pri teplotách presahujúcich tridsiatku. Ľudia si môžu posedieť pri fontánach alebo sa priamo osviežiť pitnou vodou z na to učených vodovodných stojanov.

Na eliminovanie prašnosti v meste nariadilo vedenie mesta pravidelné polievanie ulíc, predovšetkým Hlavnú a ulice v širšom centre Košíc, čiže miest, na ktorých sa pohybuje najviac ľudí. Polievajú aj viaceré frekventované križovatky v meste.





