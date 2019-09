Slovenské kvarteto kanoistov postúpilo do semifinále, na Svetovom pohári budú chýbať kajakárky

SEU DURGELL 7. septembra (WebNoviny.sk) - Desať z trinástich slovenských reprezentantov si vybojovalo postup do semifinále z piatkových kvalifikácií na záverečných 5. pretekoch Svetového pohára vo vodnom slalome v španielskom Seu dUrgell.

Počas víkendu budú podľa predpokladov pokračovať všetci štyria singlkanoisti, aj tri singlkanoistky a tiež traja kajakári. Vo dvoch kvalifikačných jazdách neuspeli iba mladké kajakárky Soňa Stanovská, Kristína Nevařilová a Lucia Murzová.

Beňuš vytkol zopár chýb

Trio pretekárov v C1 Matej Beňuš, Alexander Slafkovský a Marko Mirgorodský postúpilo v piatok už z prvej kvalifikácie, Michal Martikán cez opravnú jazdu. Beňuš bol v prvom kole ôsmy, Slafkovský desiaty a Mirgorodský sedemnásty. najskúsenejší Martikán až tridsiaty, v oprave však štvrtý a to mu stačilo na semifinále.

"Cieľ bol postúpiť z prvej jazdy, nech to nemusím naťahovať. Jazdil som priemerne, nebolo to nič špeciálne. Viem, že mám rezervy, urobil som nejakú chybu, ale dostal som iba dve sekundy," uviedol Beňuš po prvej kvalifikácii v Španielsku.

"V Seu je užitočná každá jazda a som rád, že som si vyskúšal aj druhú kvalifikáciu. Je to iný typ trate, dopadlo to napokon dobre. Nikde som nespravil chybu, ale na protiprúdnych bránkach som vždy zaostal. Ani v druhej jazde to nebolo dokonalé, no bolo to lepšie," zhodnotil 5-násobný olympijský medailista Martikán.



Prvú kvalifikáciu kanoistov vyhral Brit David Florence pred Nemcom Siderisom Tasiadisom. Slovák Alexander Slafkovský je medzi kanoistami lídrom priebežnej celkovej klasifikácie SP. Ak v Seu dUrgell odrazí útoky súperov na čele s obhajcom Tasiadisom, po tretí raz sa stane celkovým víťazom seriálu.

Aj slovenskí kajakári postúpili všetci už z prvej kvalifikácie. Jakub Grigar bol štrnásty, Andrej Málek dvadsiaty šiesty a Martin Halčin sa do postupovej tridsiatky zmestil dvadsiatym ôsmym najlepším časom. Kvalifikáciu v K1M vyhral Francúz Boris Neveu o 4 stotinky pred lídrom priebežného celkového poradia Čechom Jiřím Prskavcom.

"Celú jazdu som si kontroloval, až na jednu vec mi všetko vyšlo podľa predstáv. Snažil som sa ísť s vodou, som spokojný," uviedol Jakub Grigar.

Kajakárky nepostúpili do semifinále

Medzi kanoistkami uspeli všetky tri Slovenky už v prvom kole kvalifikácie, Simona Glejteková, Soňa Stanovská aj Monika Škáchová sa v nedeľu predstavia v semifinále. V kvalifikácii im patrilo 15., 19., a 20. miesto. "Som veľmi rada, že to vyšlo hneď z prvej jazdy, je to pohodlnejšie ako sa stresovať v druhej. Trať nie je náročná, kanál skôr taký pádlovací, preto rozhoduje každá chyba," vyhlásila Simona Glejteková.

Medzi kajakárkami z troch Sloveniek nepostúpila do semifinále ani jedna - Soňa Stanovská, Kristína Nevařilová a Lucia Murzová neuspeli ani v jednej z dvoch piatkových jázd. V prvej mala najbližšie k postupu Stanovská (27. miesto, postupovala elitná dvadsiatka), v druhej Nevařilová (22. pozícia, postupovalo desať lodí).

