Slovenské kluby začínajú v Lige majstrov a Európskej lige, Slovan či Spartak čaká prvé predkolo

8.7.2019 (Webnoviny.sk) - Po kvalifikačných dueloch v predchádzajúcich týždňoch vstúpia počas najbližších dní do diania v európskych pohárových súťažiach aj slovenské futbalové kluby. Všetci štyria zástupcovia spod Tatier sa predstavia v 1. predkole - Slovan Bratislava v Lige majstrov, trio Spartak Trnava, MFK Ružomberok a FC DAC 1904 Dunajská Streda v Európskej lige.

"Belasí" začnú domácim zápasom LM proti Sutjeske Nikšič z Čiernej Hory v stredu 10. júla o 20.15 h na Tehelnom poli. Dvaja členovia realizačného tímu sledovali súpera v minulotýždňovom prípravnom zápase proti srbskej Surdulici.

DAC proti klubu z Poľska

"Ich hra je postavená na dobrej organizácii a defenzíve, odkiaľ sa snažia vyrážať do rýchlych protiútokov. Sú nebezpeční z ofenzívnych štandardných situácii, pri ktorých využívajú vysokých a dobre stavaných hráčov. Bolo by nesprávne si myslieť, že nás čaká niečo jednoduché. Na druhej strane, kvalita je na našej strane a naplno pôjdeme za tým, aby sme ju preniesli aj na ihrisko," prezradil podľa oficiálneho klubového webu kouč Martin Ševela.

Pred vlastnými fanúšikmi sa predstavia vo štvrtok 11. júla aj Dunajská Streda a Ružomberok. "Ružu" čaká duel proti bulharskému tímu Levski Sofia (18.30 h), DAC si zmeria sily s poľskou Cracoviou Krakov (20.30 h). "Rozhodne sa až priamo v zápasoch. Isto to nebude ľahké, ale chceme postúpiť," povedal stredopoliar Maté Vida podľa videa na klubovom webe.

Trnava začína vonku

Iba Trnava začne vonku, Spartak cestuje do Bosny a Hercegoviny na duel proti klubu Radnik Bijeljina (19.00 h). Generálka na tento zápas Trnavčanom nevyšla, v sobotu v súboji o Československý superpohár doma podľahli Slavii Praha 0:3. "Z výsledku som sklamaný. Keby sme hrali lepšie a získali trofej, bol by to ideálny štart do sezóny. Vo štvrtok musíme ukázať inú tvár a proti Radniku v Európskej lige hrať lepšie," poznamenal kapitán Bogdan Mitrea pre spartak.sk.

Stretnutia prvého predkola LM sú na programe v utorok a stredu, zápasy EL v utorok, stredu aj vo štvrtok.

