Slovenské hokejové kluby nenašli konsenzus so SZĽH a v extralige chcú pokračovať pod vedením PHL

11.5.2023 (SITA.sk) - Slovenské hokejové kluby nenašli konsenzus s vedením Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) a rozhodli sa v sezóne 2023/2024 fungovať v zastrešení organizáciou Profesionálna hokejová liga (PHL).

Do združenia patrí aktuálne desať klubov - HC Košice, HKM Zvolen, HC Nové Zámky, HK Poprad, HC05 Banská Bystrica, HK Nitra, MHk 32 Liptovský Mikuláš, HK Dukla Trenčín, HC 21 Prešov a HK Spišská Nová Ves.

Desať klubov v združení

"Hokejový klub HKM Zvolen aj napriek členstvu v PHL svoju účasť v projekte do dnešného dňa nepotvrdil. O účasti v Profesionálnej hokejovej lige rokujeme s ďalšími hokejovými klubmi, pričom prihlášku podal už aj hokejový klub HK Martin," informovali zástupcovia PHL v tlačovej správe.

Spomedzi mužstiev, ktoré po skončení sezóny 2022/2023 mali právo na účasť v najvyššej domácej hokejovej súťaži, v projekte chýbajú HC Slovan Bratislava, HK Dukla Ingema Michalovce či víťaz SHL z Humenného.

Naopak, v združení je aj prešovský klub, ktorý obsadil poslednú 12. priečku a podľa platných predpisov mal zostúpiť.

So SZĽH konsenzus zatiaľ nenašli

"V súčasnosti sa nám nepodarilo nájsť spoločný konsenzus s vedením SZĽH a majiteľmi Slovana Bratislava, preto sme sa rozhodli viesť hokejovú ligu pod vedením strešnej organizácie hokejových klubov PHL. So SZĽH chceme ďalej fungovať na báze zmluvy, vo variante skvalitneného formátu PRO-HOKEJa. Spoločnou snahou klubov je riadenie extraligy nielen po marketingovej, ale aj športovo-technickej stránke. PHL je organizácia, ktorú založili extraligové kluby s cieľom vytvorenia profesionálnej a odbornej štruktúry na riadenie hokejovej súťaže. Tá sa chce riadiť pravidlami Medzinárodnej hokejovej federácie IIHF. Za svoje základné piliere považuje rovnosť a solidaritu všetkých klubov," uviedol prezident HC‘05 Banská Bystrica Tomáš Boľoš a doplnil: "Chcem zdôrazniť, že naším prvoradým cieľom bola rozumná dohoda so zväzom. Ponuka zväzu však vôbec nereflektovala návrhy klubov. Našou snahou je kopírovať všetky vyspelé hokejové ligy vo svete (Nemecko, Švajčiarsko, Fínsko, Švédsko, Nórsko, Dánsko, Francúzsko, Rakúsko, Česko a mnoho ďalších zámorských i európskych krajín). Zväz nám však zatiaľ nevyšiel v ústrety, a tak sme rozhodnutí viesť hokejovú ligu. Som presvedčený, že princíp akceptovania väčšinového názoru by mal byť rešpektovaný v prvom rade interne medzi extraligovými klubmi a v druhom, samozrejme, vo vzťahu medzi extraligovými klubmi a SZĽH.“

Právomoci a garancie zostanú APHK

Doteraz extraligu seniorov viedla Asociácia profesionálnych hokejových klubov (APHK) v spolupráci so SZĽH. APHK zostáva partnerom súťaže.

"Kluby hľadali možnosti zotrvania v nastavených a osvedčených partnerstvách. No vzhľadom na nejasné stanovisko zväzu a blížiaci sa vysoký termín prihlásenia sa do súťaží v sezóne 2023/24 sa kluby rozhodli pre alternatívne riešenie. Vychádzajúc zo súčasného celosvetového trendu, kluby prevezmú riadenie ligy pod svoju gesciu a APHK bude mať jasné právomoci a garancie v rámci partnerského plnenia," uviedla riaditeľka APHK Aneta Büdiová v tlačovej správe.

V extralige plánujú zmeny

Podľa prezidenta HK Nitra Miroslava Kováčika je v pláne niekoľko zmien. "Limit legionárov a hráčov do 20 rokov zostáva rovnaký ako minulé sezóny. V extralige by nemali časom chýbať profesionálni rozhodcovia, ktorí sa budú pravidelne vzdelávať za účasti zahraničných expertov. Samozrejmosťou by mal byť nezávislý disciplinárny orgán, ktorý bude sporné situácie rozhodovať do 24 hodín od konca zápasu, ako aj nezávislý odvolací orgán. Extraliga chce vytvárať podmienky pre podporu talentovaných mladých hokejistov tým, že vytvorí funkčný mechanizmus ich zapojenia sa do súťaží. Cieľom je vychovať si novú početnú generáciu slovenských hráčov. Hokejové kluby chcú taktiež posilniť informačný systém, ktorý by mal byť nositeľom všetkých informácií a štatistík o lige. Tie budú obsahom webstránky extraligy, ako aj modernej voľne dostupnej aplikácie. Neodmysliteľnou súčasťou dnešnej doby je zefektívnenie iných foriem sledovania ligy - prostredníctvom televíznych prenosov, online streamov či online aktualizovaných sociálnych sietí,“ povedal Kováčik.

