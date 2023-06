Slovenská vakcína proti COVID-19 vstupuje do fázy klinického testovania

Slovenská biotechnologická spoločnosť Axon Neuroscience vstupuje do poslednej fázy testovania vakcíny proti ochoreniu COVID-19.

Len nedávno potvrdila účinnosť experimentálnej vakcíny ACvac1 na živom víruse SARS-CoV-2 v predklinickej štúdii.

Ešte tento rok pristúpi ku klinickému testovaniu. Informoval o tom Tlačový odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR).

Medzinárodný tím vedcov

„Vývoj dostupnej a účinnej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 je jediným riešením ako sa definitívne vysporiadať s globálnou pandémiou,” uviedla štátna tajomníčka MZVEZ SR Ingrid Brocková počas tohtotýždňového rozhovoru s generálnym riaditeľom spoločnosti Axon Neuroscience Michalom Fresserom a vedeckým riaditeľom spoločnosti a zároveň riaditeľom Neuroimunologického ústavu Slovenskej akadémie vied Norbertom Žilkom.





Slovenská biotechnologická spoločnosť s dlhou históriou výskumu vakcíny proti Alzheimerovej chorobe a medzinárodným tímom sedemdesiatich vedcov je jednou z mála na svete s potrebnou expertízou na vývoj vakcíny proti novému koronavírusu.

Prvá polovica budúceho roka

„Sme hrdí na to, že slovenská firma úspešne napreduje vo vývoji vakcíny. Axon Neuroscience je exemplárnym príkladom inovačného potenciálu našich výskumníkov a úspešnej spolupráce súkromného a verejného sektora. Využijeme všetky dostupné nástroje, aby sme prostredníctvom ekonomickej diplomacie podporili aktivity spoločnosti,“ informovala Brocková.





Jedinečná forma vakcíny na báze peptídov by mala byť na trhu dostupná už v prvej polovici budúceho roka.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Piatok 23. jún 2023

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Piatok 23. jún 2023

Baran 21.3. - 20.4.

Úlohy sa stanú pre vás neprehľadné. Zapríčiníte si to však len vy, lebo naďalej otáľate s riešením. Popoludní sa konečne pozriete na nejaký problém s odstupom.

Býk 21.4. - 21.5.

Dnešné úspechy, aj keď drobné, vám zvýšia sebadôveru, ktorú tak potrebujete. Konečne sa vám podarí zbaviť pochybností, či postupujete správne. Nechajte sa riadiť intuíciou.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Napriek menším nedorozumeniam i stresom dokážete nemožné. Stačí, aby ste sa len trochu ovládali. Informácie, ktoré získate, sa vám podarí výhodne využiť.

Rak 22.6. - 22.7.

Vaše činy súvisiace so vzťahmi budú mimoriadne úspešné. V zamestnaní sa vám núka vynikajúca ponuka. Mali by ste sa do nej pustiť z plných síl.





Všetky Horoskopy pre Piatok 23. jún 2023













Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?