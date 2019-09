Slovenská sporiteľňa vyhlásila úrokové prázdniny pre začínajúcich podnikateľov aj neziskovky

BRATISLAVA 12. septembra 2018 (WBN/PR) – Podnikatelia, firmy a neziskové organizácie, ktoré v tomto roku začali alebo začnú so svojou činnosťou, môžu na jej rozbeh získať od Slovenskej sporiteľne úver až 10 000 eur na prvý rok bez akýchkoľvek úrokov. Od partnerov projektu môžu navyše získať aj množstvo užitočných cien a výhod a pre vybraný podnikateľský zámer so spoločenským prínosom je pripravený aj finančný dar do 5 000 eur.

Najväčšia slovenská banka už viac ako tri roky systematicky pomáha začínajúcim podnikateľom aj neziskovým organizáciám naštartovať ich aktivity. Okrem toho, že ich mentoruje a pomáha s nastavením biznisu a neziskových aktivít, ako jediná komerčná banka ich aj financuje. "Začínajúcim podnikateľom spravidla chýbajú dve základné veci – skúsenosti a peniaze. My ako banka máme oboje a máme tiež vôľu podporovať odvážnych ľudí, ktorí si veria a ktorí dokážu Slovensko posúvať vpred," hovorí Tigran Aleksanyan, koordinátor programu pre začínajúcich podnikateľov a podnikateľky. Ten dodnes využilo už viac ako 3 500 záujemcov a vďaka nemu vzniklo viac ako 640 pracovných miest.

Bezúročné úvery a súťaž o 5 000 eur k tomu

Pre záujemcov o nové podnikanie či rozbeh neziskových aktivít pripravila Slovenská sporiteľňa spolu s viac ako 30-kou partnerských organizácií akciu – úrokové prázdniny na nové podnikanie. V rámci nej banka poskytne záujemcom úvery do 10 000 eur bez akýchkoľvek úrokov na prvý rok a partneri zasa množstvo cien a benefitov (napr. prenájom priestorov, on-line založenie firmy alebo organizácie, konzultácie či mentoring, vstupy na rôzne podujatia, mediálny priestor) so zvýhodnenou cenou či úplne zadarmo. Navyše, všetky biznis plány s preukázateľným spoločenským prínosom budú nominované na udelenie finančného daru vo výške do 5 000 eur.

Parametre úveru a kto ho môže získať



Bezúročný úver až do sumy 10 000 eur môže získať každý záujemca, ktorého biznis plán banka vyhodnotí ako perspektívny a schopný generovať dostatok príjmov na splácanie. „Počet podporených projektov pritom nie je obmedzený,“ hovorí Aleksanyan. Podmienkou je do 10. októbra vyplniť formulár biznis plánu na stránke www.zacinamepodnikat.sk a následne ho do 10. novembra obhájiť pred odborníkmi zo Slovenskej sporiteľne.



Bezúročné obdobie trvá 12 mesiacov od čerpania úveru. Splátkový kalendár je individuálny, istinu úveru je možné napríklad splatiť postupne či jednorazovo ku koncu bezúročného obdobia alebo si splácanie rozložiť až na 6 rokov. Po uplynutí bezúročného obdobia sa bude zostatok úveru úročiť sadzbou najviac 5,9 % ročne. Začínajúci podnikatelia zároveň od Slovenskej sporiteľne môžu získať aj Business účet na prvý rok podnikania zdarma.



Kompletné informácie nájdete na www.zacinamepodnikat.sk.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

