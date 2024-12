Slovenská pošta zrušila v tomto roku desiatky pobočiek, o prácu prišli stovky zamestnancov

9.7.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenská pošta za posledný polrok zredukovala poštovú sieť všade tam, kde záujem o služby v kamennej pobočke klesol pod trvalo udržateľnú úroveň. Od začiatku roku po súhlase regulačného úradu svoju činnosť ukončilo 47 kamenných pôšt.

Ako ďalej informovala hovorkyňa Slovenskej pošty Iveta Dorčáková, pošta v súlade so svojou povinnosťou zabezpečila poskytovanie poštových služieb napríklad prostredníctvom poštových doručovateľov.

Motorizovaní doručovatelia

Podľa Ivety Dorčákovej v roku 2021 sa potvrdzuje trend znižovania počtu listových zásielok, na čo pošta reflektovala aj zjednotením doručovania listových a balíkových zásielok motorizovanými doručovateľmi na vybraných rajónoch.

Už dnes obsluhujú viac ako 400 rajónov motorizovaní doručovatelia, čo spolu so zjednotením doručovania vytvára podmienky pre rozširovanie doručovacích rajónov a úsporu ľudských zdrojov. Spomínané zmeny spolu so zvyšovaním efektivity ďalších procesov umožnili Slovenskej pošte redukciu ďalších 226 nadbytočných pracovných miest.

Ponúkajú inú prácu

V priemere bude v jednom okrese zrušených 2,9 pracovného miesta. „V súčasnosti zamestnávame 12 370 zamestnancov. Sme jedným z najväčších zamestnávateľov v krajine, a to aj napriek tomu, že na konci februára sme zredukovali počet pracovných miest o 750, pracovný pomer skončilo 547 zamestnancov a ostatní prijali inú prácu alebo sú na rodičovskej dovolenke. V koncepcii rozvoja Slovenskej pošty na ďalšie roky hrajú zamestnanci dôležitú úlohu, lebo práve oni sú zárukou zlepšovania našich služieb pre klientov. Redukcia nadbytočných pracovných miest nám umožňuje držať rastúce mzdové náklady pod kontrolou a na druhej strane vytvárať predpoklad pre budúci rast miezd v závislosti od ekonomických výsledkov pošty,“ vyhlásil predseda Predstavenstva Slovenskej pošty Martin Ľupták.

Slovenská pošta bude dotknutým zamestnancom ponúkať inú vhodnú prácu a každý zamestnanec, ktorý sa rozhodne neprijať ponuku inej práce, dostane odstupné v súlade so Zákonníkom práce a kolektívnou zmluvou, a to podľa počtu odpracovaných rokov.

Viac k téme: zamestnanci, zrušenie pobočky

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

