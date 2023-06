Slovenská pošta vykonáva rozsiahlu údržbu informačných systémov

4.1.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenská pošta, a. s., vykonáva rozsiahlu údržbu svojich informačných systémov. Dôvodom jej trvania od piatka 3. januára od 20:00 do rána 7. januára je presun existujúceho dátového centra do nových IT priestorov.

"V tomto období budú všetky informačné systémy Slovenskej pošty vypnuté a nebudú dostupné žiadne poštové služby, BalíkoBOXy, funkcionality mobilnej aplikácie ani internetová stránka Slovenskej pošty," uviedla hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Rovenská.

"Zároveň budú celoplošne všetky pobočky Slovenskej pošty zatvorené, pričom v tomto termíne ide len o 223 pôšt," priblížila.

Služby budú dostupné od rána 7. januára

Údržba informačných systémov je podľa Slovenskej pošty naplánovaná počas víkendu a štátneho sviatku, kedy je štandardne viac ako 85 percent jej pobočiek mimo prevádzky a v súlade s poštovými podmienkami a licenciou spoločnosť nedoručuje zásielky.

Všetky služby, ktoré Slovenská pošta štandardne poskytuje, budú znovu dostupné od utorka rána 7. januára, a to v závislosti od obnovy prevádzky dátového centra. "Prevádzka dátového centra Slovenskej pošty nie je verejnosti prístupná a podlieha špeciálnemu bezpečnostnému režimu," poznamenala Rovenská.

Vybudovanie efektívnejšieho dátového centra

Procesy, ktoré eviduje zákazník pred poštovou priehradkou, sú podľa spoločnosti automatizované a prepojené informačnými systémami IT infraštruktúry cez celé Slovensko. Ide o sieť vyše 1 500 pobočiek a niekoľko desiatok ďalších útvarov Slovenskej pošty.

"Všetky elektronické služby sú zabezpečované cez informačné systémy, ktoré sa sústreďujú v dátovom centre Slovenskej pošty. Pôvodné dátové centrum bolo vybudované pred dvadsiatimi rokmi. Modernizácia služieb, a teda aj ich procesov so sebou priniesla potrebu rozsiahlej technickej údržby IT spojenej s vybudovaním efektívnejšieho dátového centra a presunom existujúcich zariadení do nových priestorov a prevádzky," priblížila Rovenská.

