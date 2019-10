Slovenská ikona slávi 50. výročie

BRATISLAVA 4. apríla (WebNoviny.sk) - Nádherná jantárová farba, delikátna drevitá vôňa a chuť, ktorá kombinuje vanilku a sušené ovocie. Nápoj, ktorý je slovenským unikátom s dlhoročnou tradíciou. Jeho príprava vyžaduje lásku, čas, starostlivosť a odbornosť. O čom je reč? O Karpatskom brandy Špeciál.

Unikátne brandy z Karpát

Karpatské brandy Špeciál patrí je prémiovým alkoholom a na Slovensku sa teší mimoriadnej popularite. O jeho nadštandardnej úrovni svedčí popularita medzi odborníkmi, ale aj fakt, že sa stalo obľúbenou značkou, ktorú mnohí familiárne nazývajú "Kábeeško."

Kedysi spájalo Československo, ale dnes sa mu možno podarí spojiť Slovensko a svet. Toto tvrdenie nie je prehnané, nakoľko sa na medzinárodných súťažiach pravidelne umiestňuje na predných priečkach. Karpatské brandy Špeciál teda nie je len alkoholom, rozhodne ho môžete využiť aj ako hodnotný dar.

Brandy nestarne, ale dozrieva

Hoci je originálna receptúra výrobným tajomstvom, je v plnej miere dodržiavaná i dnes. Päť hviezdičiek na etikete symbolizuje minimálny počet rokov zrenia. "Základom je kvalitné, dobré víno, ktoré musí byť zdravé. V pálenici sa z neho vypáli kvalitný vínny destilát v procese dvojitej destilácie. Vínny destilát následne uložíme do dubových sudov, ktoré sú ďalším rozhodujúcim faktorom na ceste k výnimočnej kvalite a unikátnej chuti," vysvetlil Master Blender Ing. Peter Ďuriš, počas degustácie KBŠ a pokračoval: "Špecifická chuť KBŠka je tvorená drevom, vanilkou, sušeným ovocím - veľa ľudí v tom cíti najmä tieto dve nosné vône, pričom sa obe viažu na dubové drevo, ktoré je základom tohto nápoja." Chuť Karpatského brandy Špeciál je skutočne výnimočná.





Na počiatku stála výzva

Mála pálenica, ktorá stála na počiatku vzniku KBŠ, vznikla vo vinárskom Pezinku. Od začiatku bola súčasťou vinárskych závodov, ktoré združovali niekoľko producentov vína. K nim patril aj závod na výrobu šumivého vína Hubert, ktorý má na vzniku unikátneho brandy svoj podiel. V Huberte sa totiž používal pri výrobe sektov koňak, ktorý bol súčasťou tirážneho likéru. Priebeh výzvy, ktorú sa rozhodli prijať majstri z Pezinka nám vysvetlil Master Blender Peter Ďuriš: "Pôvodne sa malo robiť brandy iba do tirážneho likéru, ktorý mal nahradiť drahé francúzske dovozové koňaky. Preto sa zrodila výzva, ktorej pointou bola výroba brandy na území Slovenska." Pezinskí majstri naložili víno zo suchých odrôd viniča do dubových sudov a už prvé degustácie ukázali, že pôjde o mimoriadne výnimočný destilát, ktorého je "len" do sektu škoda. Karpatské brandy Špeciál uzrelo svetlo sveta po prvý raz v roku 1975 a odvtedy patrí medzi najobľúbenejšie Slovenské produkty.





Karpatské brandy Špeciál je dôkazom, že za výnimočným brandy netreba chodiť ďaleko. Legendárne brandy oslavuje 50. výročie založenia prvého destilátu do sudov a& súčasťou oslavy môžete byť aj vy. Ozvláštni výročie, narodeniny, ale aj bežný deň. Privítať ho môžete aj pri veľkonočnom stole. www.karpatskebrandy.sk

Inzercia

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !