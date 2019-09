Slovenská futbalová „21“ spoznala súperov v kvalifikácii o postup na ME 2021

NYON 11. decembra (WebNoviny.sk) - Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov bude v kvalifikácii o postup na majstrovstvá Európy tejto vekovej kategórie v roku 2021 v Maďarsku a Slovinsku súperiť v 2. skupine s tímami Francúzska, Švajčiarska, Gruzínska, Azerbajdžanu a Lichtenštajnska.

Žreb vo švajčiarskom Nyone

Kvalifikačný cyklus potrvá od 18. marca 2019 do 13. októbra 2020, následne v novembri bude na programe baráž. Rozhodol o tom utorňajší žreb v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone.

Z deviatich kvalifikačných skupín postúpia priamo na kontinentálny šampionát iba víťazi, ktorých doplní dvojica usporiadateľov turnaja. Posledná miestenka je určená pre víťaza baráže, do ktorej preniknú dva najlepšie tímy z druhých miest.

V kvalifikácii o ME je 53 krajín

Do boja o účasť na majstrovstvách Európy hráčov do 21 rokov sa zapojí dovedna 53 krajín. Tie sú rozdelené do ôsmich šesťčlenných a jednej päťčlennej skupiny.

V histórii samostatnosti sa Slováci prebojovali na záverečný turnaj ME tejto vekovej kategórie iba dvakrát - v rokoch 2000 a 2017.

V ostatnej kvalifikácii obsadili v skupine až tretie miesto za Španielskom a Severným Írskom, pričom na budúcoročnom šampionáte v Taliansku a San Maríne sa zúčastní len mužstvo z Pyrenejského polostrova.





