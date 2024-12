Slovenská ekonomika je vo voľnom páde, tento rok bude zlý a stále sme sa z toho lesa nedostali von

10.6.2020 (Webnoviny.sk) - Národná banka Slovenska (NBS) opäť zhoršuje prognózu vývoja slovenskej ekonomiky na tento rok. V najnovšej predikcii, ktorú zverejnila v stredu, totiž očakáva, že hospodárstvo Slovenska sa v tomto roku prepadne o 10,3 %, čím ešte zhoršila poslednú prognózu o percentuálny bod.

Na druhej strane centrálna banka mierne navýšila odhad hospodárskeho oživenia na budúci rok o 0,4 percentuálneho bodu a očakáva tak rast ekonomiky o 8,4 %. O 0,2 percentuálneho bodu navyšuje aj odhad rastu ekonomiky na rok 2022 na 4,5 %.

Návrat tri roky dozadu

Centrálna banka však jedným dychom dodáva, že aj aktuálne predikcie stoja na relatívne hlinených nohách. Najväčším rizikom prognózy je neistota prameniaca z ďalšieho epidemiologického vývoja.

NBS v základnom scenári pritom predpokladá, že sa podarí eliminovať šírenie vírusu, avšak niektoré reštrikčné opatrenia a zmeny v správaní spotrebiteľov a investorov môžu trvať dlhšie obdobie a úplné doznenie pandémie by malo prísť až s vakcináciou v budúcom roku. To bude znamenať pozvoľné oživenie ekonomiky.

"Slovenská ekonomika je v tomto roku vo voľnom, viac ako 10-percentnom páde. A ten nás z pohľadu výkonu ekonomiky vracia v čase o tri roky dozadu. Zároveň nám pretrvávajúca neistota zahmlieva čitateľnosť budúceho vývoja a skrýva v sebe citeľne negatívne riziká," komentoval aktuálnu predikciu guvernér NBS Peter Kažimír.

Oživenie hospodárstva bude postupné

Ako dodal, negatívny impulz pre ekonomiku bude pochádzať zo zahraničia a najväčší dosah bude mať v druhom štvrťroku tohto roka.

V dôsledku zavedenia núdzového stavu však utrpela výrazné straty aj domáca časť ekonomiky. "Tento rok bude zlý, ale treba pripustiť, že by mohol byť aj horší, a treba si povedať pravdu, že sme sa stále z toho lesa nedostali von," povedal na stredajšej tlačovej konferencii.





Centrálna banka pritom očakáva, že oživenie hospodárstva bude postupné a zrejme pomalšie, ako sa pôvodne predpokladalo. Ekonomika podľa aktuálnej predikcie dosiahne predkrízovú úroveň až v prvej polovici roku 2022.





"Všetky tieto procesy budú pomalšie a menej radostné, ako sme si možno mysleli pred mesiacom," dodal Kažimír s tým, že slovenské hospodárstvo vplyvom zmien v globálnych vzťahoch, zániku firiem či jednorazových odpisov kapitálu a zníženej investičnej aktivity príde aj o časť svojho potenciálu.





Centrálna banka preto opäť pripomína nevyhnutnosť štrukturálnych reforiem. "Je nevyhnutná zmena modelu, ktorý nám posledné desaťročie veľmi dobre slúžil, ale svet sa naozaj zmenil," tvrdí guvernér.

Nezamestnanosť sa zvýši

Pandémia sa negatívne podpíše aj na trhu práce. Zamestnanosť by podľa NBS mala v tomto roku klesnúť o 2,1 %, v budúcom roku o ďalších 0,8 %.





Nezamestnanosť by mala zase stúpnuť z necelých 6 % v minulom roku na 7,4 % v tomto roku a vrchol by mala dosiahnuť budúci rok na úrovni 8,5 %. Priemerná nominálna mzda by mala tento rok klesnúť o 1,7 % a nasledovať by mal solídny 8-percentný rast v budúcom roku. Inflácia by mala z vlaňajších 2,8 % spomaliť na 1,9 % v tomto roku a 0,8 % v budúcom roku.





NBS zároveň aktuálne predpokladá, že verejné financie sa tento rok dostanú do schodku 8,2 % hrubého domáceho produktu. Nasledovať by malo zmierňovanie deficitu na 5,9 % v budúcom roku a 4,4 % v roku 2022. Negatívnym faktorom je podľa centrálnej banky najmä dopad pandémie koronavírusu a fiškálne opatrenia prijaté na zmiernenie ekonomických následkov.





Viac k téme: Ekonomické dopady koronavírusu, HDP, slovenská ekonomika

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Štvrtok 19. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Štvrtok 19. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Doobeda bude fantasticky, ale neskôr vás poriadne potrápi uzavretosť a zdržanlivosť osoby, s ktorou sa dnes stretnete. Zabodujete svojou fantáziou.

Býk 21.4. - 21.5.

Na vášho partnera čaká ustupovanie a prispôsobovanie sa, čo je vlastne jeho najčastejšou úlohou. Tentoraz bude vyžadovať rýchle tempo.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Ak sa chcete osvedčiť aj na umeleckom poli, vystihli ste pravú chvíľu. Nebudú vám chýbať originálne nápady, ani inšpirácie. Dobré aspekty sú aj na lásku a všetko, čo súvisí s vašimi záľubami.

Rak 22.6. - 22.7.

Snažte sa presadiť svoje tvorivé možnosti a schopnosti, kým sa to ešte dá. Môžete tým veľa získať. Je najvyšší čas, aby ste prestali ťahať za kratší koniec. Máte na viac.













Všetky Horoskopy Štvrtok 19. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?



Ako schudnúť podľa znamenia zverokruhu



Čo je najkrajšia vlastnosť vášho znamenia?



Najčastejšie používané klamstvá podľa znamenia zverokruhu